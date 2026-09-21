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Nem menekül a miniszterelnök neje: befolyással üzérkedés és hűtlen kezelés miatt eljárás alá vonják Pedro Sánchez feleségét
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Nem menekül a miniszterelnök neje: befolyással üzérkedés és hűtlen kezelés miatt eljárás alá vonják Pedro Sánchez feleségét

MTI
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Befolyással üzérkedés és hűtlen kezelés miatt büntetőeljárás megindítását rendelte el a spanyol kormányfő felesége ellen Juan Carlos Peinado vizsgálóbíró hétfőn Madridban.

A bírói határozat értelmében Begona Gómeznek bíróság előtt kell felelnie azokra a vádakra, miszerint Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök feleségeként betöltött státuszát kihasználva

befolyást gyakorolt a madridi Complutense Egyetemre,

és szerezte meg egy tanszék társvezetői tisztségét, ahol jogtalanul kisajátított egy ott kifejlesztett speciális szoftvert, továbbá magáncélra vette igénybe egy közalkalmazott munkáját.

Az érintett tanácsadó Cristina Álvarez, aki a vád szerint a miniszterelnöki hivatal alkalmazottjaként segítette Gómez egyetemi munkáját, és hűtlen kezelésben bűntársként maga is vádlott a szoftver ügyében.

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A Complutense Egyetem 113 ezer euróra (mai árfolyamon számolva közel 41 millió forintra) becsülte a kisajátítás okozta veszteséget.

A Pedro Sánchez és a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) körüli korrupciós vádakról ezekben a cikkeinkben írtunk korábban:

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Címlapkép forrása: MTI

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