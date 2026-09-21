Nem menekül a miniszterelnök neje: befolyással üzérkedés és hűtlen kezelés miatt eljárás alá vonják Pedro Sánchez feleségét

A bírói határozat értelmében Begona Gómeznek bíróság előtt kell felelnie azokra a vádakra, miszerint Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök feleségeként betöltött státuszát kihasználva
befolyást gyakorolt a madridi Complutense Egyetemre,
és szerezte meg egy tanszék társvezetői tisztségét, ahol jogtalanul kisajátított egy ott kifejlesztett speciális szoftvert, továbbá magáncélra vette igénybe egy közalkalmazott munkáját.
Az érintett tanácsadó Cristina Álvarez, aki a vád szerint a miniszterelnöki hivatal alkalmazottjaként segítette Gómez egyetemi munkáját, és hűtlen kezelésben bűntársként maga is vádlott a szoftver ügyében.
A Complutense Egyetem 113 ezer euróra (mai árfolyamon számolva közel 41 millió forintra) becsülte a kisajátítás okozta veszteséget.
A Pedro Sánchez és a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) körüli korrupciós vádakról ezekben a cikkeinkben írtunk korábban:
Címlapkép forrása: MTI
Egyre közelebb ér Magyarországhoz az FSD, nyílt levélben fordultak a miniszterhez a Teslások
Sürgetik az engedélyezést.
Tekerés hozzáadott értékkel − Ismét hozta a formáját a Portfolio őszi bringás eseménye
Festői útvonal, tartalmas időtöltés.
Szabályoznák a mesterséges intelligenciát, de a valódi fegyverkezési versenyt ezzel aligha lehet megfékezni
Senki sem tudja, mi zajlik a függönyök mögött.
MK: Putyin példátlan felhatalmazást kapott a háború folytatására
Az orosz média kiértékelte a választási eredményeket.
Kimondta Trump: Oroszország teljesen elveszítette az ellenőrzést
Úgy véli, itt az ideje lezárni ezt a "nevetséges" háborút.
Elvágták az orosz hadsereg utánpótlását, hidakat bombáztak szét: videón az ukrán légideszant-rohamcsapatok akciója
Motorral kell megoldaniuk a szállítást az oroszoknak.
Asztalra csaptak az AfD sorozatos sikerei után: úgy, ahogy van, be kell tiltani a radikális pártot!
Alice Weidel szerint az AfD átvette a néppárt helyét.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? A számok valami egészen mást mutatnak
Az elmúlt években arról szóltak a hírek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánk. Mostanra azonban szintlépés történt, ugyanis több kutató szerint az AI fejlődése már az emberis
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?