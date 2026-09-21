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Nem túl váratlan, de fordulat is csak szőrmentén: rekordméretű győzelmet aratott Vlagyimir Putyin pártja
Globál

Nem túl váratlan, de fordulat is csak szőrmentén: rekordméretű győzelmet aratott Vlagyimir Putyin pártja

MTI
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Az orosz parlament alsóházába, az Állami Dumába tartott választáson 95 százalékos feldolgozottság mellett a kormányzó Egységes Oroszország párt vezet a voksok 57,8 százalékával - közölte Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság (CIK) elnöke. A részvételi arány meghaladta az 59 százalékot.

A TASZSZ és a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a CIK által közölt előzetes adatok alapján azt írta, hogy

a kormánypárt rekordszámú, 355 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban, miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött.

Az előző összetételű parlamentben az Egységes Oroszországnak 310 helye volt.

  • Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja közel 14,
  • a nacionalista Oroszország Liberális Demokrata Pártja 9,
  • az Új Emberek pedig 8 százalékot kapott.
  • Az Igazságos Oroszország párt az előzetes alapján kicsivel kevesebb mint 5 százalékot szerzett, amivel egyelőre nem jut be a parlamentbe.

Öt egyéni választókörzetben a kommunisták, négyben az Igazságos Oroszország jelöltjei, kettőben a liberális demokraták győztek, egyben pedig a Rogyina (Haza) párt jelöltje. Négy választókörzetben függetlenek győztek.

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A hivatalos végeredményt a CIK pénteken fogja kihirdetni. Az orosz hatóságok korábban arról számoltak be, hogy a háromnapos választás idején kibertámadás érte a távszavazási rendszert, valamint szabotázskísérlet vette célba az orosz Távol-Kelet távközlési infrastruktúráját. A hivatalos közlés szerint mindkét incidenst elhárították, a szavazás zavartalanul folytatódott.

A Kyiv Independent cikke kiemeli, hogy

a választáson induló valamennyi tömörülés hű a Kremlhez, és alapvetően támogatja Vlagyimir Putyin orosz elnök politikáját.

A választás előtt az orosz bíróságok az egyedüli háborúellenes pártot, a Jablokót eltiltották az indulástól, a liberális párt alelnökét, Lev Sloszberget pedig 11 év és egy hónap börtönbüntetésre ítélték a hadsereg rágalmazása miatt. Borisz Nagyezsdin ellenzéki politikus egy büntetőeljárástól tartva menekült el az országból.

Az OVD-Info jogvédő szervezet adatai szerint jelenleg több mint 2 ezer embert tartanak fogva politikai okokból Oroszországban.

Putyin az Ukrajna elleni háború támogatásának próbájaként állította be a szavazást, hangsúlyozva, hogy a részvétel a fronton harcoló katonák melletti kiállást jelenti.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, hogy az ukrán fegyveres erők az oroszországi választások három napján indított tömeges támadásokkal a szavazást kísérelték meg megakadályozni, de semmilyen hatást sem értek el.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Dmitrij Loveckij

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