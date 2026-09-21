Olyan brutális választási eredmény született, hogy ezt még Kim Dzsongun is megirigyelné

Oroszországban a hétvégén parlamenti és regionális választásokat tartottak, a se nem szabadnak, se nem fairnek nem nevezhető eseményen Vlagyimir Putyin Egységes Oroszország pártja rekordméretű győzelmet szerzett. A Duma 58%-át irányítják majd a Dmitrij Medvegyev által vezetett párt politikusai.

Putyinék győzelme viszont eltörpül a Csecsen Köztársaság vezetőjének, Ramzan Kadirovnak győzelme mellett, akit a regionális választáson 100%-os eredményfeldolgozás szerint

99,85%-os győzelmet szerzett.

Ráadásul nem is egyedül indult a választáson: két másik párt is állított jelöltet, Iszmail Gyenilhanov az Igazságos Oroszországért párt jelöltje és Halid Nyakajev, a kommunista párt jelöltje csak 0,05-0,05%-ot kapott.

Ramzan Kadirov elkötelezett Putyin-lojalista: az irányítása alatt álló csecsen biztonsági erők az ukrajnai harcokban is fontos szerepet játszanak.

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