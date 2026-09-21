19°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Olyan brutális választási eredmény született, hogy ezt még Kim Dzsongun is megirigyelné
Globál

Olyan brutális választási eredmény született, hogy ezt még Kim Dzsongun is megirigyelné

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ramzan Kadirov csecsen vezetőt 99,85%-os szavazati aránnyal megnyerte a régiós vezetői posztért kiírt választást – számol be az orosz Interfax.

Oroszországban a hétvégén parlamenti és regionális választásokat tartottak, a se nem szabadnak, se nem fairnek nem nevezhető eseményen Vlagyimir Putyin Egységes Oroszország pártja rekordméretű győzelmet szerzett. A Duma 58%-át irányítják majd a Dmitrij Medvegyev által vezetett párt politikusai.

Putyinék győzelme viszont eltörpül a Csecsen Köztársaság vezetőjének, Ramzan Kadirovnak győzelme mellett, akit a regionális választáson 100%-os eredményfeldolgozás szerint

99,85%-os győzelmet szerzett.

Ráadásul nem is egyedül indult a választáson: két másik párt is állított jelöltet, Iszmail Gyenilhanov az Igazságos Oroszországért párt jelöltje és Halid Nyakajev, a kommunista párt jelöltje csak 0,05-0,05%-ot kapott.

Még több Globál

Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn

Durva csörtét robbantott ki Robert Fico: keményen nekiment a szomszédos államfőnek és "a liberális világnak"

Megszólalt Brüsszel az "úgynevezett" választásról: az EU nem ismeri el az eredményt a megszállt részeken

Ramzan Kadirov elkötelezett Putyin-lojalista: az irányítása alatt álló csecsen biztonsági erők az ukrajnai harcokban is fontos szerepet játszanak.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Joosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Dízelár-sokk Magyarországon: küszöbön a töréspont, sokkal fájdalmasabb lesz a következő ütés
Kiverte a biztosítékot Robert Fico kijelentése – A szomszédos államfő is keményen beszólt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility