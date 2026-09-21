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Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn
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Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn

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A tegnapi ukrán csapássorozat, amely során 1951 drónt és 8 rakétát vetettek be Oroszország ellen, a legnagyobb volt a háború kezdete óta - írja az MTI az orosz védelmi minisztérium és a TASZSZ alapján. Vasárnap zárult az orosz parlamenti választás, a szavazatok 71 százalékos feldolgozottságánál a kormányzó Egységes Oroszország 57,5 százalékot szerzett, míg a kommunisták 14, a liberális demokraták 8,7, az Új Emberek 7,9, az Igazságos Oroszország pedig 5 százalékon áll. Dmitrij Medvegyev, az Egységes Oroszország elnöke kijelentette, hogy a kormánypárt méltó módon szerepelt. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6 százalék volt. Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök New Yorkban tervez találkozni - jelentette be Zelenszkij tegnap, miután telefonon egyeztettek. Cikkünk folyamatosan frissül.
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Katonai csapásokról jelentett Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy csapást mértek több ukrajnai célpontra.

A tárca közlése szerint az orosz erők eltaláltak két, katonai célokra használt teherhajót, egy gázelosztó állomást, az izmajili kikötő infrastruktúráját, valamint a Kijevi területen található BDU Logistic központot.

(Reuters)

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Apokaliptikus jelenetek Moszkvában: lángok, ameddig a szem ellát – Példátlan támadás alá vette Ukrajna az orosz fővárost

Ukrajna vasárnapra virradóan elsöprő drón- és rakétatámadást indított Oroszország ellen, hatalmas tüzeket okozva Moszkvában az orosz parlamenti választás utolsó napján. Ez volt a háború eddigi legszélesebb körű dróntámadása - írta meg a Kyiv Independent.

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Apokaliptikus jelenetek Moszkvában: lángok, ameddig a szem ellát – Példátlan támadás alá vette Ukrajna az orosz fővárost
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