Riasztó jelenség ütötte fel a fejét: üresen konganak a dízeltartályok

A geopolitikai konfliktusok következtében

napi több millió hordónyi gázolaj rekedt a Közel-Keleten és Oroszországban, ami történelmi mélypontra apasztotta a készleteket.

Az Egyesült Államokban a gázolaj kiskereskedelmi ára ebben a hónapban először lépte át a gallononkénti 6 dollárt. Ez különösen a gazdálkodókat és a fuvarozókat sújtja, ami a novemberi félidős választások előtt Donald Trump Republikánus Pártja számára is komoly politikai fejtörést okoz.

A tartós piaci szűkösséget a tárolókapacitások helyzete is jól tükrözi. Az észak-amerikai finomítók és kereskedők sorra mondják fel gázolajtárolási szerződéseiket, egyszerűen azért, mert nincs mit raktározniuk. A The Tank Tiger tárolóbróker adatai szerint az Észak-Amerikában és a Karib-térségben bérelhető gázolaj-tárolókapacitás októberre négyéves csúcsra, 13 millió hordóra emelkedett a júniusi 11 millióról.

Miért fizetne bárki egy tárolótartályért, ha nincs benne gázolaj?

– foglalta össze a helyzetet Steven Barsamian, a cég operatív igazgatója.

Az amerikai gázolajkészletek szeptember 11-re 107,9 millió hordóra csökkentek, ami

az 1982 óta vezetett nyilvántartások alapján az adott évszakra vetítve a valaha mért legalacsonyabb szint.

Az Amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) előrejelzése szerint a készletek szeptemberben 100 millió hordó alá süllyedhetnek, és 2026 végéig, sőt 2027 nagy részében is az ötéves minimum alatt maradnak. Európában sem jobb a helyzet: az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen (ARA) régióban a készletek júliusban 16 százalékkal maradtak el az ötéves átlagtól, míg Szingapúrban a középpárlat-készletek a 2025-ös átlag alatt alakultak.

Az iparági szereplők arra számítanak, hogy a globális gázolajkínálat a télen is szűkös marad, különösen ha a közel-keleti feszültség tovább akadályozza az exportot, Oroszország pedig fenntartja gázolajexport-tilalmát.

Bizonyos enyhülést hozhat ugyanakkor, hogy a rekordszintű finomítói marzsok – az alacsony kéntartalmú gázolaj és a nyersolaj közötti árrés szeptember 14-én elérte a hordónkénti 118,6 dolláros csúcsot – a termelés bővítésére ösztönöznek. Emellett

Kína az utóbbi hónapokban folyamatosan növelte gázolajexportját.

A háborús helyzet esetleges eszkalációja vagy egy nagyobb finomítói leállás ugyanakkor újabb árugrást válthat ki.

Forrás: Reuters

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