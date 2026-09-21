Riasztó jelenség ütötte fel a fejét: üresen konganak a dízeltartályok

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A geopolitikai konfliktusok következtében
napi több millió hordónyi gázolaj rekedt a Közel-Keleten és Oroszországban, ami történelmi mélypontra apasztotta a készleteket.
Az Egyesült Államokban a gázolaj kiskereskedelmi ára ebben a hónapban először lépte át a gallononkénti 6 dollárt. Ez különösen a gazdálkodókat és a fuvarozókat sújtja, ami a novemberi félidős választások előtt Donald Trump Republikánus Pártja számára is komoly politikai fejtörést okoz.
A tartós piaci szűkösséget a tárolókapacitások helyzete is jól tükrözi. Az észak-amerikai finomítók és kereskedők sorra mondják fel gázolajtárolási szerződéseiket, egyszerűen azért, mert nincs mit raktározniuk. A The Tank Tiger tárolóbróker adatai szerint az Észak-Amerikában és a Karib-térségben bérelhető gázolaj-tárolókapacitás októberre négyéves csúcsra, 13 millió hordóra emelkedett a júniusi 11 millióról.
Miért fizetne bárki egy tárolótartályért, ha nincs benne gázolaj?
– foglalta össze a helyzetet Steven Barsamian, a cég operatív igazgatója.
Az amerikai gázolajkészletek szeptember 11-re 107,9 millió hordóra csökkentek, ami
az 1982 óta vezetett nyilvántartások alapján az adott évszakra vetítve a valaha mért legalacsonyabb szint.
Az Amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) előrejelzése szerint a készletek szeptemberben 100 millió hordó alá süllyedhetnek, és 2026 végéig, sőt 2027 nagy részében is az ötéves minimum alatt maradnak. Európában sem jobb a helyzet: az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen (ARA) régióban a készletek júliusban 16 százalékkal maradtak el az ötéves átlagtól, míg Szingapúrban a középpárlat-készletek a 2025-ös átlag alatt alakultak.
Az iparági szereplők arra számítanak, hogy a globális gázolajkínálat a télen is szűkös marad, különösen ha a közel-keleti feszültség tovább akadályozza az exportot, Oroszország pedig fenntartja gázolajexport-tilalmát.
Bizonyos enyhülést hozhat ugyanakkor, hogy a rekordszintű finomítói marzsok – az alacsony kéntartalmú gázolaj és a nyersolaj közötti árrés szeptember 14-én elérte a hordónkénti 118,6 dolláros csúcsot – a termelés bővítésére ösztönöznek. Emellett
Kína az utóbbi hónapokban folyamatosan növelte gázolajexportját.
A háborús helyzet esetleges eszkalációja vagy egy nagyobb finomítói leállás ugyanakkor újabb árugrást válthat ki.
Forrás: Reuters
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