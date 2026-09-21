17°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos robbanás rázta meg a világ legveszélyesebb határövezetét, felszálltak a katonai helikopterek
Globál

Súlyos robbanás rázta meg a világ legveszélyesebb határövezetét, felszálltak a katonai helikopterek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Három dél-koreai katonatiszt sérült meg hétfőn egy egyelőre tisztázatlan körülmények között bekövetkezett robbanásban a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben (DMZ) – közölte a dél-koreai egyesített vezérkar (JCS).

A detonáció a DMZ nyugati szektorában, a demarkációs vonaltól délre történt, miközben a tisztek feladatot hajtottak végre a térségben. Két sérültet helikopterrel szállítottak kórházba, a harmadik katonát szintén légi úton tervezték evakuálni. Az egyesített vezérkar nem közölt részleteket az állapotukról, ám

dél-koreai sajtóértesülések szerint a robbanást egy akna okozhatta.

Az aknák és egyéb robbanószerkezetek rendszeresen okoznak baleseteket a DMZ-ben és annak környékén, ahol az 1950–1953-as koreai háborúból visszamaradt, illetve elmozdult szerkezetek időről időre mindkét oldalon katonák sérüléséhez vezetnek. A háborút békeszerződés helyett csupán fegyverszünet zárta le, így a térség mindmáig a világ egyik leginkább militarizált határövezetének számít.

Észak-Korea márciustól újrakezdte az erődítési munkálatokat a határ közelében, beleértve az aknatelepítést és a kerítésépítést is. Ju Dzsongvon dél-koreai parlamenti képviselő a hónap elején arról számolt be, hogy az észak-koreai aknamezők és egyéb létesítmények hat helyszínen mintegy 10–15 méterrel átlépik a katonai demarkációs vonalat a DMZ nyugati szakaszán.

Még több Globál

Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn

Kiszivárgott: félelmetes drónhadsereget épít Oroszország, majdnem duplájára pörgetik fel a gyártást

Apokaliptikus jelenetek Moszkvában: lángok, ameddig a szem ellát – Példátlan támadás alá vette Ukrajna az orosz fővárost

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea

Újabb rakétát lőtt ki Észak-Korea, rendkívüli ülést tartottak Szöulban

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Dízelár-sokk Magyarországon: küszöbön a töréspont, sokkal fájdalmasabb lesz a következő ütés
Kiderült, melyik városban a legjobb élni a világon – Budapestről is ítéletet mondtak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility