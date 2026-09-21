Súlyos robbanás rázta meg a világ legveszélyesebb határövezetét, felszálltak a katonai helikopterek

Három dél-koreai katonatiszt sérült meg hétfőn egy egyelőre tisztázatlan körülmények között bekövetkezett robbanásban a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben (DMZ) – közölte a dél-koreai egyesített vezérkar (JCS).

A detonáció a DMZ nyugati szektorában, a demarkációs vonaltól délre történt, miközben a tisztek feladatot hajtottak végre a térségben. Két sérültet helikopterrel szállítottak kórházba, a harmadik katonát szintén légi úton tervezték evakuálni. Az egyesített vezérkar nem közölt részleteket az állapotukról, ám

dél-koreai sajtóértesülések szerint a robbanást egy akna okozhatta.

Az aknák és egyéb robbanószerkezetek rendszeresen okoznak baleseteket a DMZ-ben és annak környékén, ahol az 1950–1953-as koreai háborúból visszamaradt, illetve elmozdult szerkezetek időről időre mindkét oldalon katonák sérüléséhez vezetnek. A háborút békeszerződés helyett csupán fegyverszünet zárta le, így a térség mindmáig a világ egyik leginkább militarizált határövezetének számít.

Észak-Korea márciustól újrakezdte az erődítési munkálatokat a határ közelében, beleértve az aknatelepítést és a kerítésépítést is. Ju Dzsongvon dél-koreai parlamenti képviselő a hónap elején arról számolt be, hogy az észak-koreai aknamezők és egyéb létesítmények hat helyszínen mintegy 10–15 méterrel átlépik a katonai demarkációs vonalat a DMZ nyugati szakaszán.

Forrás: Reuters

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