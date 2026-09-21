Szabályoznák a mesterséges intelligenciát, de a valódi fegyverkezési versenyt ezzel aligha lehet megfékezni

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Miközben a világ a ChatGPT, a Claude és a Gemini veszélyeiről vitatkozik, az AI-fegyverkezési verseny egy jelentős része olyan rendszerekben zajlik, amelyekről a nyilvánosság definíció szerint nem is tudhat eleget. A katonai AI szabályozásáról, titkosságáról és ellenőrizhetőségéről külön-külön egyre több szó esik. Arról azonban lényegesen kevesebb, hogy emiatt maga a nyilvános AI-biztonsági vita is torz képet adhat a technológia tényleges stratégiai állapotáról. Lehet-e komolyan beszélni a mesterséges intelligencia fejlődésének lassításáról, ha azt sem tudjuk, valójában hol tartanak az államok katonai és nemzetbiztonsági AI-programjai?

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Érdekes fordulatnak lehetünk épp szemtanúi a mesterséges intelligencia világában. Az elmúlt években az amerikai technológiai ipar képviselői sokszor arra figyelmeztettek, hogy a túlzott szabályozás visszafoghatja az innovációt, ronthatja a versenyképességet és előnyhöz juttathatja Kínát. Európa közben megalkotta az AI Actet, a világ egyik legátfogóbb mesterségesintelligencia-szabályozását, az ISO pedig már külön AI-irányítási és kockázatkezelési szabványokat épített fel.

Most viszont a legfejlettebb modelleket fejlesztő cégek körében is egyre erősebben jelenik meg az a gondolat, hogy

bizonyos képességszint fölött már nem biztos, hogy bölcs dolog egyszerűen tovább nyomni a gázt.

Az OpenAI legfrissebb kezdeményezésében a fejlesztő vállalatok számára kötelező, képességalapú nemzeti AI-biztonsági követelményeket sürgetett. A vállalat álláspontja szerint el kell jutni oda, hogy objektív biztonsági küszöbök és független értékelések alapján bizonyos helyzetekben a legfejlettebb modellek fejlesztési ütemét lassítani lehessen.

Donald Trump amerikai elnök erre egészen más logikával reagált. Szeptember 14-én Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója éppen egy konferencia színpadán ült, amikor Trump telefonon felhívta. Huang kihangosította a beszélgetést, amelynek keretében az amerikai elnök az AI körüli túlzott félelmeket „hoaxnak” nevezte, majd egy mondatban összefoglalta saját geopolitikai álláspontját: „Whoever wins AI wins”, azaz „aki megnyeri az AI-versenyt, az nyer”.

És itt kezd igazán érdekessé válni a történet, mert

a vita fókuszában továbbra is elsősorban a nyilvánosság számára is látható mesterséges intelligencia áll.

Könnyen lehet, hogy csak a felszínétt látjuk az AI-nak

A nyilvánosságban is elérhető AI-modellek, mint a ChatGPT, a Claude, a Gemini vagy a Grok képességeiről meglehetősen sokat tudunk, hiszen felhasználók milliói tesztelik őket. Összehasonlító mérések készülnek, a kutatók tanulmányokat publikálnak, a fejlesztőik pedig rendszeresen tesznek közzé biztonsági jelentéseket és rendszerleírásokat is azok technikai hátteréről. Amikor egy nyilvánosan elérhető modell furcsa viselkedését a felhasználók észlelik, az nagyon gyorsan nyilvánosságot kaphat. Ez a mesterséges intelligencia látható világa.

Csakhogy van egy másik oldal is: a katonai, hírszerzési és nemzetbiztonsági AI-fejlesztések területe.

Erről viszont természeténél fogva sokkal kevesebbet tudunk. Ehhez nem kell összeesküvés-elmélet, „mélyállam” vagy titkos világkormány. A modern állam működésének velejárói a minősített kutatási programok, a titkos adatok, a zárt hálózatok, a katonai fejlesztések és azok a technológiai képességek, amelyeknek létezését vagy valódi teljesítményét nem hozzák nyilvánosságra. Így éppen ez az AI-biztonsági vita egyik legnagyobb vakfoltja!

Az AI Act kapuja előtt megáll a hadsereg

Az Európai Unió AI Actje rendkívül részletesen szabályozza a mesterséges intelligencia különböző felhasználásait, de van egy nagyon fontos kivétel. A rendelet nem alkalmazandó azokra az AI-rendszerekre, amelyeket kizárólag katonai, védelmi vagy nemzetbiztonsági célra használnak – függetlenül attól, hogy maga a tevékenység állami vagy magánszervezetnél történik.

Ez természetesen jogilag és szuverenitási szempontból érthető, a következménye azonban különös: miközben a civil mesterséges intelligencia körül egyre sűrűbb szabályozási háló épül, éppen az a terület kerül jelentős részben más, nem nyílt szabályozási univerzumba, ahol a legsúlyosabb fizikai, katonai és stratégiai következmények jelentkezhetnek.

A szabványosítás is ebbe az irányba halad. Az ISO/IEC 42001 már külön mesterségesintelligencia-irányítási rendszert ír le, vagyis követelményeket határoz meg arra, hogyan irányítsa egy szervezet felelősen az AI fejlesztését és használatát. Az ISO/IEC 23894 pedig kifejezetten az AI-hez kapcsolódó kockázatok kezeléséhez ad útmutatást.

Fontos és szükséges eszközök a fentiek, csakhogy ezek vállalati és intézményi irányítási rendszerek, nem nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési egyezmények! Egy ISO-tanúsítványból nem fogjuk megtudni, hogy egy idegen állam hírszerző szolgálata milyen modelleket használ, milyen saját adatokkal és alkalmazási rétegekkel kapcsolja össze őket, vagy milyen műveleti jogosultságot ad a rendszernek.

A Manhattan-terv megtanított minket valamire

Erre a problémára a történelem különösen kellemetlen választ ad. 1945 augusztusában az amerikai közvélemény nagy része úgy szembesült az atombomba létezésével, hogy előtte fogalma sem volt arról, hogy saját országában évek óta egy gigantikus kutatási és ipari program működik egy teljesen új fegyver létrehozására. A Manhattan-terv csúcspontján mintegy 130 ezer ember dolgozott a projekten. Telephelyei, bérrendszere és munkaerő-állománya az amerikai autóipar nagyságrendjét közelítette, mégis sikerült úgy működtetni, hogy létezéséről a széles közvélemény csak Hiroshima és Nagasaki után szerzett tudomást.

A Manhattan-terv azonban nem maradt magányos történelmi kivétel. A CIA az A-12 OXCART felderítőgépe már 1965-re hadrafoghatóvá fejlesztette. A gép tartósan a hangsebesség több mint háromszorosával, mintegy 90 ezer láb magasságban repült, miközben maga a program szigorúan titkos volt.

Az F-117 lopakodó repülőgép létezését pedig az amerikai légierő csak 1988-ban ismerte el nyilvánosan. Addig – a légierő saját megfogalmazása szerint – a gépet a „black worldben”, a minősített világban tartották. A dróntechnológiánál ugyanezt a mintát látjuk. A DARPA által támogatott Amber pilóta nélküli repülőeszköz 1988-ban már több mint 38 órán keresztül folyamatosan repült. Ebből a technológiai vonalból fejlődött később többek között a Predator.

Amikor tehát az ismert kereskedelmi alapmodellekből próbálunk következtetni a világ teljes stratégiai AI-képességére, érdemes némi történelmi szerénységet tanúsítani!

A tudományos elit egy része eltűnik a minősített „rókalyukban”

A katonai kutatás világát nem úgy kell elképzelni, hogy az egyik oldalon dolgoznak a „valódi” kutatók a Stanfordon, az OpenAI-nál vagy a Google-nél, a másikon pedig egy bunkerben néhány egyenruhás programozó tiszt próbál lépést tartani velük. A történelmi példa ennek éppen az ellenkezőjét mutatja. Ugyanannak a tudományos-technológiai elitnek egy része egyszerűen eltűnik a függönyök mögött.

Ott a kutatók olyan problémákon dolgoznak, amelyekről nem publikálhatnak. Nem teszik fel az eredményeiket tudományos preprint-szerverre. Nem mérik össze nyilvános teszteken (benchmarkokon) a rendszereket. Nem tartanak róluk konferencia-előadást, ahogy nem írnak blogbejegyzést sem. És az eredményeiket sem látjuk. A DARPA 2026-ban indított AI Forge programja kifejezetten arra épít, hogy egyetemi kutatók, a legfejlettebb AI-t fejlesztő vállalatok és több mint tizenöt amerikai védelmi és hírszerző szervezet szakemberei közösen dolgozzanak nemzetbiztonsági AI-kérdéseken. Vagyis a civil és a katonai technológiai világ nem két külön bolygó: egyre több ponton összenő.

És már az is elég erős, amit megmutatnak

A nyilvánosság számára is látható katonai AI-programok önmagukban is figyelemre méltók.

2026 júliusában egy átalakított F-16-os már olyan repülési tesztet végzett, amelyben AI-ügynök irányította autonóm módon a repülőgépet, emberi felügyelet mellett.

A DARPA DICE programja több AI-ügynök decentralizált együttműködését kutatja olyan hosszú idejű küldetésekhez, amelyeket ellenséges környezetben kell végrehajtani. A program jelenleg szimulációs környezetre korlátozódik, nem valódi autonóm fegyverek telepítéséről van szó – de a kutatási irány így is egyértelmű.

Franciaország külön katonai AI-ügynökséget (AMIAD) hozott létre, az ország védelmi minisztériumában pedig mintegy 400 AI-felhasználási területet (use case) azonosítottak, a hírszerzéstől és képelemzéstől a kiberbiztonságon át a döntéstámogatásig. 2025-ben pedig kifejezetten érzékeny katonai adatok feldolgozására minősített szuperszámítógépet helyeztek üzembe. Az Egyesült Királyság idén százmillió fonttal indította el a Rapid AI Delivery Taskforce nevű programot, amelynek kimondott célja az MI, az autonóm rendszerek és más legfejlettebb technológiák gyors katonai alkalmazása.

Az amerikai védelmi minisztérium 2025-ös jelentése szerint Kína pedig régóta az úgynevezett intelligens hadviselés (intelligentized warfare) irányába halad, mesterséges intelligencia, nagy adathalmazok és fejlett számítástechnika teljesebb integrációját tervezi a haderőbe.

Ismét érdemes kimondani: ez csak az, amit nyilvánosan is tudunk!

És mi van, ha a Pentagon pincéjében már GPT-10 fut?

Ez természetesen szándékosan képletes kérdés.

Nem tudjuk, hogy létezik-e valahol egy olyan minősített alapmodell, amely képességeiben évekkel megelőzi a kereskedelmi rendszereket.

Aki ezt tényként állítja, olyat mond, amit nem tud bizonyítani, de az ellenkezőjét sem tudjuk hitelesen igazolni.

2025-ben az amerikai védelmi minisztérium az Anthropicnak, a Google-nek, az OpenAI-nak és az xAI-nak is egyenként legfeljebb 200 millió dolláros szerződési keretet adott azért, hogy fejlett AI-rendszereket és önálló feladatvégzésre képes AI-munkafolyamatokat fejlesszenek nemzetbiztonsági célokra. Ebből könnyű lenne azt a következtetést levonni, hogy tehát biztosan ezek a modellek jelentik az amerikai állami AI-fejlesztés csúcsát.

Csakhogy ez nem következik belőle. A nyilvános szerződések csak azt bizonyítják, hogy a Pentagon használni akarja a kereskedelmi AI-ipar tudását és kapacitását, azt nem támasztják alá, hogy nincs mellettük más, minősített fejlesztés.

Az amerikai National Intelligence Program, vagyis a nemzeti hírszerzési program 2027-re nyilvánosságra hozott költségvetési igénye 81,9 milliárd dollár. A hivatal ugyanebben a közleményben közli, hogy ezen az összesített számon túl a minősített költségvetés részleteit nem hozzák nyilvánosságra. Fogalmunk sincs, hogy ebből mennyi jut mesterséges intelligenciára. Lehet kevés. Lehet sok. Lehet elég. És pontosan ez a lényeg.

Talán nem is az alapmodell a fegyver

A mesterséges intelligencia veszélyességéről folytatott vita túlságosan gyakran egyetlen kérdésre szűkül: mennyire intelligens maga az alapmodell? Pedig egy katonai AI-nek nem feltétlenül kell jobb nyelvi modellnek lennie a ChatGPT-nél ahhoz, hogy nagyságrendekkel veszélyesebb rendszert alkosson.

A tényleges képesség inkább így írható le:

AI-képességrendszer = alapmodellek × specializált modellek × adatok × összehangolás × számítási kapacitás × hozzáférés × autonómia × felhatalmazás

Kevésbé képletszerűen: a katonai AI ereje nem egyetlen modellből, hanem egy teljes képességrendszerből áll össze.

Egy katonai AI-rendszer képességét ezért nem érdemes egyetlen nyelvi modellel azonosítani. A gyakorlatban különböző rendszerek dolgozhatnak együtt. Egy nagy nyelvi vagy multimodális alapmodell koordinálhatja a feladatot, miközben specializált AI végzi például a képfelismerést, a szenzoradatok összevetését, a navigációt vagy más műveleti részfeladatokat. Az alapmodell ebben akár ugyanaz is lehet, amely a civil piacon elérhető – a teljes rendszer képessége mégsem ugyanaz. A különbséget a köré épített minősített környezet adhatja: az adatok, a specializált modellek, az eszközhozzáférések és az ezeket összehangoló szoftveres rendszer. Ha a rendszert eleve kellően modellfüggetlen és moduláris módon tervezik, az alapmodell későbbi cseréje nem feltétlenül igényli a teljes képességrendszer nulláról történő újraépítését.

Ebben a rendszerben a döntő előnyt nem feltétlenül az adja, hogy az alapmodell egy generációval jobb-e, hanem a minősített adatok, a specializált modellek, az ügynökök, az összehangolás, a számítási kapacitás, az eszközhozzáférés, az autonómia és a műveleti felhatalmazás együttese.

Egy önmagában gyengébb modellből is jóval veszélyesebb rendszer válhat, ha gyorsan, nagy tömegben, emberi közbeavatkozás nélkül és valódi műveleti eszközökhöz kapcsolva cselekedhet.

Az adatközpont látható, de vajon mi történik odabent?

A legfejlettebb AI-modellek fejlesztése hatalmas fizikai infrastruktúrát igényel. Adatközpontot. Grafikus gyorsítókat. Energiát. Hűtést. Hálózatot. Mérnököket. Ezt sokkal nehezebb eltüntetni, mint néhány kísérleti repülőgépet a nevadai sivatagban.

Azonban lehet, hogy nem is kell eltüntetni. Az amerikai hírszerző közösség saját felhőstratégiája állami és kereskedelmi felhőkapacitások közös használatával számol, és kifejezetten mesterséges intelligencia, gépi tanulás és nagy teljesítményű számítástechnika alkalmazását tervezi ezeken a rendszereken. A Pentagon közös hadviselési felhőprogramja (Joint Warfighting Cloud Capability, JWCC) pedig az Amazon, a Google, a Microsoft és az Oracle kereskedelmi infrastruktúráját használhatja a nem minősített rendszerektől egészen a Top Secret minősítési szintig.

Azaz a számítási kapacitás (compute) látható lehet, de azt már nem feltétlenül látjuk, milyen feladaton dolgozik éppen (workload).

Láthatjuk az adatközpontot. Láthatjuk az energiafogyasztást. Láthatjuk a chipbeszerzést. Azt azonban kívülről nem feltétlenül tudjuk megmondani, hogy a gyorsítók egy kereskedelmi chatbotot szolgálnak ki, gyógyszermolekulákat kutatnak, időjárást modelleznek – vagy egy minősített hírszerzési AI-rendszert tanítanak, ez pedig alapvtő különbség.

Mit ér akkor egy AI-lassítási megállapodás?

Fontos pontosítani, hogy a lassítást sürgetők között nem kívülálló kritikusokról van szó. Dario Amodei, az Anthropic társalapító-vezérigazgatója – vagyis a Claude-ot fejlesztő egyik vezető frontier AI-cég első embere – maga sem egyszerű, általános moratóriumot javasol. A szeptemberi We Must Pace the Frontier című esszéjében az élvonalbeli (frontier) AI-fejlesztés ütemezett lassítása (pacing) alatt nem a modelltréning vagy a technikai fejlődés leállítását érti, hanem olyan tempót, amely időt hagy a biztonsági munkára, a külső értékelésre és az ellenőrizhető vállalásokra. A demokratikus országokon belüli összehangolástól a globális megállapodásokig több szintet vázol fel.

Ezen a ponton pedig az Anthropic vezetője beleütközik ugyanabba a problémába, amelyről ez a cikk szól.

Amodei szerint a nemzetközi megállapodások egyik legnehezebb pontja annak ellenőrzése, hogy a feleknek nincsenek-e titkos, nem tesztelt modelljeik, amelyeket például katonai célokra vetnek be. A magasabb szintű korlátozásoknál a SALT fegyverzetkorlátozási megállapodásokat hozza analógiának. Ennélfogva, a lassítást sürgető egyik legfontosabb szereplő szerint is a döntő kérdés az ellenőrizhetőség.

Ha pedig bármilyen összehangolt lassításban gondolkodunk, rögtön adódik a kérdés, mi történik közben az amerikai katonai programokban, a hírszerző szolgálatoknál, Kínában, Franciaország minősített katonai szuperszámítógépén vagy más államok zárt kutatólaborjaiban? És ami még fontosabb:

honnan tudná bármelyik fél, hogy a másik valóban betartotta a vállalását?

Ez már klasszikus biztonsági dilemma (security dilemma): az egyik fél nem mer lassítani, mert fél attól, hogy a másik közben technológiai fölényre tesz szert, miközben a másik pontosan ugyanezt gondolja róla.

A hidegháborúban erre valamilyen mértékben kölcsönös fegyverzet-ellenőrzési rendszerek épültek. Egy interkontinentális ballisztikus rakétának azonban van rakétasilója. Egy atomrobbantás szeizmikusan érzékelhető. Egy nukleáris anyagot előállító létesítmény fizikai nyomot hagy. De miként ellenőrizzük egy mesterséges intelligencia fejlesztését? Hogyan bizonyítjuk, hogy valaki nem tanított be egy új modellt? Hogyan derül ki, hogy egy kereskedelmi AI-modell nem kapott minősített katonai továbbtanítást? Hogyan ellenőrizzük, milyen adatbázishoz fér hozzá? Milyen hálózathoz kapcsolódik? Mekkora döntési autonómiája van és végül, mit vezérelhet?

A katonai és nemzetbiztonsági titoktartásnak nyilvánvaló létjogosultsága van.

Egy állam nem hozhatja nyilvánosságra saját műveleti képességeit, hírszerzési módszereit vagy pláne sérülékenységeit.

Az AI azonban itt is új határhelyzetet teremt, mert minél nagyobb autonómiát és cselekvési képességet kap egy rendszer, annál fontosabbá válik, ki ellenőrzi magát a titkosságot. Ki dönt a minősítésről, ki vizsgálja felül annak fenntartását, és mi történik akkor, ha egy minősített AI-rendszer hibája vagy incidense már civil infrastruktúrát, vállalatot vagy állampolgárokat is érint?

Itt a műveleti titok védelme és a társadalom biztonsági érdeke kerülhet konfliktusba. A katonai AI-nél ezért nem feltétlenül teljes átláthatóságra, hanem hiteles ellenőrizhetőségre van szükség. Olyan szabályokra és jogosult szereplőkre, amelyek mellett maga a képesség minősített maradhat, de annak használata, kockázatai és felelősségi rendje ellenőrzés alatt áll. A képesség lehet titkos, de az ellenőrzés nem tűnhet el a minősítés mögött!

A mesterséges intelligencia talán az első stratégiai fegyvertechnológia, amelyről kívülről még azt sem feltétlenül tudjuk biztosan megállapítani, hogy a fegyver már elkészült-e!

A nagy AI-probléma meglehet, nem a szabályozás, hanem az ellenőrizhetőség

Ezért a most kibontakozó vita arról, hogy lassítani kell-e a legfejlettebb AI-modellek fejlesztését, fontos. Az AI Act fontos. Az ISO szabványai fontosak. A vállalati biztonsági vállalások fontosak.

Értékelésem szerint azonban ezek így összességükben kevésnek bizonyulnak.

A fölsoroltak elsősorban a látható, szabályozható, auditálható AI-világban működnek. Fontos ugyanakkor, hogy a civil és katonai fejlődés nem független egymástól, ha az élvonalbeli alapmodellek fejlődése lassul, azokra épülő katonai rendszerek alaprétege is lassulhat. A minősített alkalmazási réteg azonban közben tovább is fejlődhet – új adatokkal, finomhangolással, specializált modellekkel, ügynökökkel, jobb összehangolással és szélesebb műveleti jogosultságokkal. A katonai és nemzetbiztonsági verseny logikája ezért részben más. Amikor a legfejlettebb mesterséges intelligencia valóban stratégiai képességgé válik – márpedig az Egyesült Államok, Kína, Franciaország, az Egyesült Királyság és más államok látható programjai alapján ez nem különösebben merész feltételezés –, akkor előbb-utóbb nemzetközi szinten is ugyanazzal a problémával találkozunk majd, amellyel korábban a nukleáris fegyverek esetében.

Nem elég megállapodni abban, hogy mit nem szabad megtenni. Azt is ki kellene találni, hogyan ellenőrizhető, hogy valóban nem tették meg! Ez azonban lehet, hogy az AI-korszak egyik legnehezebb politikai és technológiai problémája.

Mert ma még azt sem tudjuk pontosan, mit kellene ellenőrizni.

„Jaj, elszabadul az AI!” De melyik?

A nyilvános vita ma főként azt kérdezi: Mi történik, ha a ChatGPT, a Claude vagy valamelyik következő kereskedelmi modell túl nagy autonómiát kap? Jogos kérdés. De talán van előtte egy másik is: mi történik azzal a mesterséges intelligenciával, amelynek létezéséről, képességeiről, adatairól és feladatairól eleve nem vagyunk jogosultak tudni?

Van-e jelenleg valahol egy „GPT-10”-nek megfelelő, minősített rendszer – akár egyetlen modellként, akár több modellből és ügynökből összeépített képességrendszerként? Nem tudjuk. Aki azt állítja, hogy biztosan van, találgat. De a Manhattan-terv, az A-12, az F-117 és a dróntechnológia történetét ismerve azt sem volna bölcs dolog magától értetődőnek tekinteni, hogy biztosan nincs! Miközben tehát a világ a ChatGPT, a Claude és a Gemini veszélyeiről vitatkozik, könnyen lehet, hogy az AI-fegyverkezési verseny legfontosabb része olyan ajtók mögött zajlik, amelyekre az van írva: minősített.

Saint-Exupéry mondata ebben az egészen más összefüggésben is meglepően pontosan hangzik:

Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images