Támadást indított az atomhatalom: harcba indultak a vadászgépek, sokan meghaltak

A csapások a két ország közös határa mentén, Kunár tartomány Nurgal körzetében és Paktíka tartomány Barmal körzetében történtek hajnali három óra körül. Az afgán kormányszóvivő, Hamdulláh Fitrát előzetes tájékoztatása szerint az egyik találat egy helyi lakos otthonát érte, ahol három családtag életét vesztette, négyen pedig megsebesültek. Barmal körzetében egy üzlet és egy lakatlan ház semmisült meg, ott nem voltak áldozatok.
Pakisztán tájékoztatási minisztériuma közölte, hogy a légicsapásokat egy limitált szárazföldi hadművelet is követte.
A minisztérium közlése alapján a csapásokban 28 fegyveres vesztette életét az afgán határ mentén.
Az afgán kormány élesen elítélte az akciót. Zabihulláh Mudzsáhid kormányszóvivő az X-en közzétett bejegyzésében agressziónak és elnyomásnak nevezte a támadást, amellyel Pakisztán a saját belbiztonsági kudarcairól próbálja elterelni a figyelmet.
Mudzsáhid egyúttal megtorlást ígért.
Az UNAMA közleményében megerősítette a civil áldozatokról szóló afgán beszámolókat, és emlékeztetett arra, hogy idén már több mint 1100 civil haláleset és sebesülés kapcsolódik a határ menti erőszakhoz. A misszió a nemzetközi humanitárius jog betartására szólította fel a feleket.
A feszültség Afganisztán és Pakisztán közt hónapok óta folyamatosan fokozódik. Február óta, amikor Afganisztán megtorló csapásokat indított a korábbi pakisztáni akciókra válaszul, már százak haltak meg a határ menti összecsapásokban. Pakisztán a pakisztáni tálibokat és szövetséges fegyveres csoportjaikat teszi felelőssé a támadásokért. A pakisztáni tálib szervezet elkülönül a 2021-ben hatalomra visszatért afgán táliboktól, ám szoros szövetségesként működik együtt velük.
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