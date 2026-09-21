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Titkos katonai bázisokat és atomlétesítményeket figyelhettek meg a NATO-tagállamban
Globál

Titkos katonai bázisokat és atomlétesítményeket figyelhettek meg a NATO-tagállamban

MTI
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Mintegy 150 gyanús drónészlelést regisztráltak Belgiumban 2026 eleje óta, egyebek mellett katonai bázisok, nukleáris létesítmények és más érzékeny infrastruktúra közelében - közölte RTBF belga közszolgálati hírportál.

Az érintett helyszínek között van a charleroi-i repülőtér és a szomszédos vállalkozás, amelyek közül néhány vadászgépekkel kapcsolatos stratégiai programokban vesz részt. A nyár folyamán több drónbehatolást is megfigyeltek éjszaka. A rendőrség és a hadsereg által bevetett jelentős erőforrások ellenére sem a drónokat, sem a pilótáikat nem azonosították ebben a szakaszban. A szövetségi ügyészség jelenleg nyomozást folytat.

A belga hatóságok korábban felvetették annak lehetőségét, hogy egyes drónberepülések Oroszországhoz köthető destabilizációs műveletek részei lehetnek.

Belgium azonban eddig egyetlen ilyen drónincidenst sem tulajdonított hivatalosan valamely külföldi államnak.

A belga külügyminisztérium szerint a hibrid fenyegetések egyik jellemzője éppen az, hogy elkövetőik megpróbálják eltitkolni részvételüket, így az azonosításukhoz rendelkezésre álló információk gyakran hiányosak vagy közvetettek.

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