16°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Titokzatos hajók bukkantak fel az Egyesült Államok közelében: súlyos biztonsági kockázatra figyelmeztetnek
Globál

Titokzatos hajók bukkantak fel az Egyesült Államok közelében: súlyos biztonsági kockázatra figyelmeztetnek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok fokozott figyelemmel kíséri Kína egyre intenzívebb jelenlétét az amerikai sarkvidéki térségben, mivel a kínai kutatóhajók ottani tevékenysége nemzetbiztonsági aggályokat vet fel – írta meg a Defense News.

Bob Little ellentengernagy, az amerikai parti őrség sarkvidéki parancsnoka az oslói sarkvidéki biztonsági konferencián ismertette, hogy 2026-ban eddig négy kínai kutatóhajó végzett munkát az amerikai sarkvidéki térségben, míg tavaly összesen öt ilyen jármű fordult meg ott. A kínai hajók az alaszkai vizeken, az Aleut-szigeteknél és a Bering-szoroson át egészen az Északi-sarkig hajóztak. Little hangsúlyozta, hogy

különösen aggasztónak tartja, amikor ezek a hajók az Egyesült Államok kizárólagos gazdasági övezetében vagy a kiterjesztett kontinentális talapzat felett tevékenykednek.

Bár a járművek nemzetközi vizeken maradtak, a szokásos diplomáciai gyakorlattal ellentétben előzetesen nem értesítették jelenlétükről az amerikai hatóságokat.

Az ellentengernagy elmondta, hogy amikor felszólítják a kínai hajókat tevékenységük tisztázására, azok jellemzően csak annyit közölnek, hogy nemzetközi vizeken tartózkodnak, és tudományos kutatást végeznek. Az amerikai aggodalmak két fő okra vezethetők vissza. Egyrészt fennáll a gyanú, hogy Kína az amerikai fennhatóság alá tartozó tengerfenék ásványkincseit térképezi fel, másrészt az a veszély is felmerül, hogy a hajók olyan adatokat gyűjtenek, amelyek

Még több Globál

Háborús robbanás előtt a térség? Megüzenték az amerikaiaknak, hogy készen állnak a pusztításra

Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn

Készen áll a Putyinnal való találkozóra Zelenszkij, de van egy komoly feltétele

katonai előnyt biztosíthatnak Pekingnek, vagy biztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államok számára.

Kína, amely magát "sarkvidék-közeli" államnak nevezi, és "sarki Selyemutat" kíván kiépíteni az Északi-sarkon keresztül, az elmúlt években jelentősen növelte jelenlétét a térségben, olykor Oroszországgal közös műveletek keretében, olykor pedig önállóan. Little Norvégiában nemzetközi kollégáival arról is egyeztetett, miként kezelik az orosz kutatóhajók hasonló tevékenységét. A Barents-tengertől a Balti-tengerig számos példa akad hibrid fenyegetésekre – jegyezte meg az ellentengernagy, utalva arra, hogy Oroszország az Egyesült Államok nyugati sarkvidéki szomszédja.

Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen lépés és Amerika valóságos pokollá változtatná a tengeri átjárót, de van ezzel egy komoly probléma

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn
Kapitány István: ez a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügye
Bejelentette Zelenszkij: nem bombázzák többé az orosz olajfinomítókat, ha Moszkva ezt tényleg megteszi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility