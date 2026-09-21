Titokzatos hajók bukkantak fel az Egyesült Államok közelében: súlyos biztonsági kockázatra figyelmeztetnek

Bob Little ellentengernagy, az amerikai parti őrség sarkvidéki parancsnoka az oslói sarkvidéki biztonsági konferencián ismertette, hogy 2026-ban eddig négy kínai kutatóhajó végzett munkát az amerikai sarkvidéki térségben, míg tavaly összesen öt ilyen jármű fordult meg ott. A kínai hajók az alaszkai vizeken, az Aleut-szigeteknél és a Bering-szoroson át egészen az Északi-sarkig hajóztak. Little hangsúlyozta, hogy

különösen aggasztónak tartja, amikor ezek a hajók az Egyesült Államok kizárólagos gazdasági övezetében vagy a kiterjesztett kontinentális talapzat felett tevékenykednek.

Bár a járművek nemzetközi vizeken maradtak, a szokásos diplomáciai gyakorlattal ellentétben előzetesen nem értesítették jelenlétükről az amerikai hatóságokat.

Az ellentengernagy elmondta, hogy amikor felszólítják a kínai hajókat tevékenységük tisztázására, azok jellemzően csak annyit közölnek, hogy nemzetközi vizeken tartózkodnak, és tudományos kutatást végeznek. Az amerikai aggodalmak két fő okra vezethetők vissza. Egyrészt fennáll a gyanú, hogy Kína az amerikai fennhatóság alá tartozó tengerfenék ásványkincseit térképezi fel, másrészt az a veszély is felmerül, hogy a hajók olyan adatokat gyűjtenek, amelyek

katonai előnyt biztosíthatnak Pekingnek, vagy biztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államok számára.

Kína, amely magát "sarkvidék-közeli" államnak nevezi, és "sarki Selyemutat" kíván kiépíteni az Északi-sarkon keresztül, az elmúlt években jelentősen növelte jelenlétét a térségben, olykor Oroszországgal közös műveletek keretében, olykor pedig önállóan. Little Norvégiában nemzetközi kollégáival arról is egyeztetett, miként kezelik az orosz kutatóhajók hasonló tevékenységét. A Barents-tengertől a Balti-tengerig számos példa akad hibrid fenyegetésekre – jegyezte meg az ellentengernagy, utalva arra, hogy Oroszország az Egyesült Államok nyugati sarkvidéki szomszédja.

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