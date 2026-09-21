Történelmi vereséget szenvedett a kormánypárt az európai nagyhatalomban: nem történt ilyen a második világháború óta

Az északkelet-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU a második világháború óta elért legrosszabb tartományi eredményét produkálta. Bár a kezdeti becslések még éppen az 5 százalékos bejutási küszöb felé mérték a CDU-t, néhány órával később kiderült, hogy nem sikerült azt átlépniük.

a kereszténydemokraták a Német Szövetségi Köztársaság történetében először estek ki egy állami parlamentből.

Merz maga is "katasztrófának" nevezte az eredményt.

A Balti-tenger partján fekvő tartományban a szélsőjobboldali AfD végzett az élen 38,2 százalékkal, ez a korábbi szavazatarányának közel megduplázásával ér fel.

végzett az élen 38,2 százalékkal, ez a korábbi szavazatarányának közel megduplázásával ér fel. Második helyre a tartományi miniszterelnök, Manuela Schwesig nagy kampányhajrát bemutató szociáldemokratái (SPD) futottak be 35,5 százalékkal.

nagy kampányhajrát bemutató szociáldemokratái (SPD) futottak be 35,5 százalékkal. A Balpárt 6,5 százalékot,

6,5 százalékot, míg a zöldek 5,7 százalékot szereztek.

Mivel utóbbi három kivétel nélkül elutasítja az együttműködést az AfD-vel,

valószínűleg marad a szociáldemokrata-baloldali koalíció Mecklenburg-Elő-Pomeránia élén,

a törvényhozási többséghez viszont immár a zöldekre is szükségük lesz.

MECKLENBURG-VORPOMMERN Vorläufiges Endergebnis der LandtagswahlAfD: 38,2% (+21,5)SPD: 35,5% (-4,1)LINKE: 6,5% (-3,4)GRÜNE: 5,7% (-0,6)CDU: 4,9% (-8,4)BSW: 4,8% (NEU)FDP: 1,0% (-4,8)Sonstige: 3,4% (-5,0)Änderungen zum Wahlergebnis von 2021Wahlkreisergebnisse:… pic.twitter.com/0bXo125wH5 https://t.co/0bXo125wH5 — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) September 20, 2026

A berlini tartományi választáson

a kormányzó cdu-t megelőzte a Baloldal (Die linke), amely közel 26 százalékkal először végzett az élen a német fővárosban. Berlin kormányzó polgármestere így a radikális baloldali csúcsjelölt, Elif Eralp lehet.

Berlin kormányzó polgármestere így a radikális baloldali csúcsjelölt, lehet. A kereszténydemokraták mindössze 19 százalékot szereztek, ami 9 százalékpontos visszaesés.

mindössze 19 százalékot szereztek, ami 9 százalékpontos visszaesés. Az AfD Berlinben is erősödve 16 százalékot ért el.

Berlinben is erősödve 16 százalékot ért el. A zöldek 14 százalék környékére estek vissza,

14 százalék környékére estek vissza, míg az SPD támogatottsága 12 százalékra csökkent.

BERLIN Hochrechnung Abgeordnetenhauswahl Infratest dimap/ARD, 22:13 UhrLINKE: 25,5% (+13,3)CDU: 18,9% (-9,3)AfD: 16,1% (+7,0)GRÜNE: 14,3% (-4,1)SPD: 12,1% (-6,3)BSW: 4,7% (NEU)FDP: 2,6% (-2,0)Sonstige: 5,8% (-3,2)Änderungen zum Wahlergebnis von 2023#aghw #ltwbe pic.twitter.com/qrRl2V8AKW https://x.com/hashtag/aghw?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) September 20, 2026

Az eredmények két héttel azután születtek, hogy Szász-Anhaltban az AfD nagy győzelmet aratott, a CDU szavazóbázisa pedig a felére zsugorodott.

Friedrich Merz német kancellár vasárnap a CDU berlini székházában tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy

kitart a koalíciós kormány gazdasági, adó- és szociális reformcsomagja mellett.

A reformoknak meg kell valósulniuk

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ehhez gerincre, állhatatosságra és türelemre van szükség. Merz a reformokat ellenszernek nevezte az autoriter méreg ellen, amely szerinte egyre mélyebben hatol be a társadalomba.

A bevándorlásellenes AfD társelnöke, Alice Weidel úgy reagált, hogy pártjuk a legerősebb erővé vált, és elérték a társadalom főáramát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Markus Schreiber