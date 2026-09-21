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Történelmi vereséget szenvedett a kormánypárt az európai nagyhatalomban: nem történt ilyen a második világháború óta
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Történelmi vereséget szenvedett a kormánypárt az európai nagyhatalomban: nem történt ilyen a második világháború óta

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Friedrich Merz német kancellár a vasárnap tartott két tartományi választáson elszenvedett vereségek ellenére nem hajlandó lemondani. Merz pártja, a CDU történelmi mélypontra süllyedt, az Alternatíva Németországnak (AfD) pedig tovább erősödött - írja a BBC.

Az északkelet-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában a CDU a második világháború óta elért legrosszabb tartományi eredményét produkálta. Bár a kezdeti becslések még éppen az 5 százalékos bejutási küszöb felé mérték a CDU-t, néhány órával később kiderült, hogy nem sikerült azt átlépniük.

a kereszténydemokraták a Német Szövetségi Köztársaság történetében először estek ki egy állami parlamentből.

Merz maga is "katasztrófának" nevezte az eredményt.

  • A Balti-tenger partján fekvő tartományban a szélsőjobboldali AfD végzett az élen 38,2 százalékkal, ez a korábbi szavazatarányának közel megduplázásával ér fel.
  • Második helyre a tartományi miniszterelnök, Manuela Schwesig nagy kampányhajrát bemutató szociáldemokratái (SPD) futottak be 35,5 százalékkal.
  • A Balpárt 6,5 százalékot,
  • míg a zöldek 5,7 százalékot szereztek.

Mivel utóbbi három kivétel nélkül elutasítja az együttműködést az AfD-vel,

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valószínűleg marad a szociáldemokrata-baloldali koalíció Mecklenburg-Elő-Pomeránia élén,

a törvényhozási többséghez viszont immár a zöldekre is szükségük lesz.

A berlini tartományi választáson

  • a kormányzó cdu-t megelőzte a Baloldal (Die linke), amely közel 26 százalékkal először végzett az élen a német fővárosban.

    Berlin kormányzó polgármestere így a radikális baloldali csúcsjelölt, Elif Eralp lehet.
  • A kereszténydemokraták mindössze 19 százalékot szereztek, ami 9 százalékpontos visszaesés.
  • Az AfD Berlinben is erősödve 16 százalékot ért el.
  • A zöldek 14 százalék környékére estek vissza,
  • míg az SPD támogatottsága 12 százalékra csökkent.

Az eredmények két héttel azután születtek, hogy Szász-Anhaltban az AfD nagy győzelmet aratott, a CDU szavazóbázisa pedig a felére zsugorodott.

Friedrich Merz német kancellár vasárnap a CDU berlini székházában tartott sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy

kitart a koalíciós kormány gazdasági, adó- és szociális reformcsomagja mellett.

A reformoknak meg kell valósulniuk

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ehhez gerincre, állhatatosságra és türelemre van szükség. Merz a reformokat ellenszernek nevezte az autoriter méreg ellen, amely szerinte egyre mélyebben hatol be a társadalomba.

A bevándorlásellenes AfD társelnöke, Alice Weidel úgy reagált, hogy pártjuk a legerősebb erővé vált, és elérték a társadalom főáramát.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Markus Schreiber

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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