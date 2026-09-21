Trump legfontosabb embere egyértelművé tette, mi kell az ukrajnai háború lezárásához

Vance szerint a helyzet egyáltalán nem egyszerű:

Az ukrajnai háború a világ legnehezebb konfliktusa, de a megoldása csak idő kérdése

– hangsúlyozta.

Elmondta, hogy pozitív fejleményekre számít azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozni fog Donald Trumppal. Az amerikai elnökről is szót ejtett, elmondta, hogy szeret olyan csapatban dolgozni, ahol energikusan igyekezek megoldani a kihívásokat. A találkozóra a következő napokban kerülhet szó, a fő téma vélhetően a konfliktus deeszkalációja lehet.

Azt hiszem, hogy az ukrajnai háború végül megoldódik? Igen. Ez csak idő kérdése

– emelte ki az alelnök.

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