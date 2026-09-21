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Trump legfontosabb embere egyértelművé tette, mi kell az ukrajnai háború lezárásához
Globál

Trump legfontosabb embere egyértelművé tette, mi kell az ukrajnai háború lezárásához

Portfolio
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J. D. Vance amerikai alelnök kifejtette a véleményét az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban és azt is részletezte, pontosan mire van szükség a lezáráshoz – írja az RBK Ukraine.

Vance szerint a helyzet egyáltalán nem egyszerű:

Az ukrajnai háború a világ legnehezebb konfliktusa, de a megoldása csak idő kérdése

– hangsúlyozta.

Elmondta, hogy pozitív fejleményekre számít azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozni fog Donald Trumppal. Az amerikai elnökről is szót ejtett, elmondta, hogy szeret olyan csapatban dolgozni, ahol energikusan igyekezek megoldani a kihívásokat. A találkozóra a következő napokban kerülhet szó, a fő téma vélhetően a konfliktus deeszkalációja lehet.

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– emelte ki az alelnök.

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