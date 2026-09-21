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Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak
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Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak

Portfolio
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Ukrajna meglepetésének adott hangot a magyar miniszterelnök szükségtelenül konfrontatív nyilatkozatai miatt, és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az "orbanizmus" jegyében zajló obstrukció jellemez.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az ukrán külügyminiszter hétfő esti, X-en megjelent posztja szerint a Kárpáti Integrációs Kezdeményezés nyolc ország közös fejlesztését, a régió konnektivitását és a kölcsönösen előnyös projektek megvalósítását szolgálja, ezért érthetetlen számukra, hogy Budapest miért utasítja el kategorikusan az együttműködést. Kijev hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés célja a térség egészének felzárkóztatása és gazdasági prosperitása.

Emlékezetes, Mol és a Naftogaz a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozóján írt alá memorandumot arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében, Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac kiszolgálására. Hétfőn Magyar Péter erre reagálva jelentette ki határozottan: a Tisza-kormány alatt nem fog épülni ilyen tároló, sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol.

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Ukrajna külön kitért arra is, hogy meglepetéssel fogadta a kétoldalú memorandumban rögzített, ukrán és magyar energetikai vállalatok közötti közvetlen üzleti együttműködést megkérdőjelező budapesti állásfoglalást.

Kijev álláspontja szerint amikor a politika beavatkozik a pragmatikus üzleti kapcsolatokba, abból soha nem származik semmi jó.

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Az ukrán külügyminiszter legélesebb megállapítása szerint bár Orbán Viktor már nincs hatalmon, az obstrukció és az elszigetelődés politikája továbbra is virágzik Budapesten. Kijev szerint az "orbanizmus" a múltban sem szolgálta sem Magyarország, sem a tágabb régió érdekeit, és a jövőben sem fogja azokat szolgálni.

A kritikus hangnem ellenére Ukrajna nyomatékosan megerősítette, hogy továbbra is nyitott a kölcsönösen előnyös, pragmatikus és a kölcsönös tiszteleten alapuló kétoldalú együttműködés fejlesztésére Magyarországgal.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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