Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak

Az ukrán külügyminiszter hétfő esti, X-en megjelent posztja szerint a Kárpáti Integrációs Kezdeményezés nyolc ország közös fejlesztését, a régió konnektivitását és a kölcsönösen előnyös projektek megvalósítását szolgálja, ezért érthetetlen számukra, hogy Budapest miért utasítja el kategorikusan az együttműködést. Kijev hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés célja a térség egészének felzárkóztatása és gazdasági prosperitása.
Emlékezetes, Mol és a Naftogaz a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozóján írt alá memorandumot arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében, Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac kiszolgálására. Hétfőn Magyar Péter erre reagálva jelentette ki határozottan: a Tisza-kormány alatt nem fog épülni ilyen tároló, sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol.
Ukrajna külön kitért arra is, hogy meglepetéssel fogadta a kétoldalú memorandumban rögzített, ukrán és magyar energetikai vállalatok közötti közvetlen üzleti együttműködést megkérdőjelező budapesti állásfoglalást.
Kijev álláspontja szerint amikor a politika beavatkozik a pragmatikus üzleti kapcsolatokba, abból soha nem származik semmi jó.
Az ukrán külügyminiszter legélesebb megállapítása szerint bár Orbán Viktor már nincs hatalmon, az obstrukció és az elszigetelődés politikája továbbra is virágzik Budapesten. Kijev szerint az "orbanizmus" a múltban sem szolgálta sem Magyarország, sem a tágabb régió érdekeit, és a jövőben sem fogja azokat szolgálni.
A kritikus hangnem ellenére Ukrajna nyomatékosan megerősítette, hogy továbbra is nyitott a kölcsönösen előnyös, pragmatikus és a kölcsönös tiszteleten alapuló kétoldalú együttműködés fejlesztésére Magyarországgal.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
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