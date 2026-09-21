Vádalkut kötött a volt államtitkár, húsz hónap letöltendő börtönbüntetést kapott Horvátországban

Húsz hónap letöltendő börtönbüntetésre és jelentős pénzbírságra ítélte a bíróság Josipa Pleslić volt horvát államtitkárt, miután a politikus vádalkut kötött az ügyészséggel, és bűnösnek vallotta magát a több mint hat éve húzódó korrupciós ügyeinek egyikében.

A Zágráb Megyei Bíróság hétfői ítélete szerint a korábban Josipa Rimac néven ismert volt politikusnak az egy év nyolc hónapos szabadságvesztés mellett 130 ezer eurós (körülbelül 47 millió forintos) büntetést is meg kell fizetnie. Ebből 30 ezer eurót már törlesztett, a fennmaradó összeget pedig ütemezve, legkésőbb egy éven belül kell rendeznie. Az azonnali ítélethirdetésre azt követően került sor, hogy

a védelem a nyár folyamán sikeresen vádalkut kötött a horvát Korrupció- és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészséggel (USKOK).

Pleslić elismerte, hogy politikai és hivatali kapcsolataival visszaélve manipulálta az állami szakvizsgák eredményeit, szabálytalanul juttatott állami támogatásokat magánszemélyeknek és vállalkozóknak, valamint jogellenesen intézett el állásokat különböző állami vállalatoknál és intézményeknél.

Az ügy előzményei több mint hat évre, 2020 tavaszáig nyúlnak vissza, amikor Pleslićet több más tisztségviselővel együtt egy nagyszabású korrupcióellenes akcióban őrizetbe vették. Az akkori nyomozás fókuszában egy Knin közelében épülő szélerőmű állt, de a szövevényes ügy később több különálló büntetőeljárásra bomlott. A most lezárt eset mellett a volt államtitkárnak a szélerőmű-beruházás és a Zárai Egyetem tartozásának elengedése miatt is bíróság elé kell még állnia.

Pleslić hosszú időn át a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) meghatározó alakja volt. Tíz évig vezette polgármesterként Knin városát, majd parlamenti képviselő és államtitkár lett, a 2015-ös választásokon pedig a párt kampányát is irányította. A 2020-as letartóztatásakor azonban Andrej Plenković miniszterelnök egyértelműen elhatárolódott tőle, hangsúlyozva, hogy a bűncselekmények elkövetőinek párttagságtól függetlenül felelniük kell a tetteikért.

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