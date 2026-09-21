Zajlik a leszámolás Pekingben: sorra buknak el a vezetők, Hszi Csin-ping már 2027-re készülhet

Hszi Csin-pig kínai elnök feltehetően már az elnöki mandátumának meghosszabbítására készül, ezért minden olyan illetőt eltávolít a hatalom közeléből, akik potenciálisan veszélyt jelentenének a 2027-ben esedékes választásnál. A nagyhatalom vezetője visszatérően a hadsereg döntéshozóit távolítja el a pozícióiból, amely rávilágít a súlyos törésvonalakra az országban. A legutóbbi fejlemény szerint Csang Ju-hszia korábbi katonai alelnök, és Liu Csen-li tábornok ellen még januárban indult el az eljárás, amikor

azzal gyanúsították meg őket, hogy csoportosulásokat szerveztek maguk köré, most pedig hűtlenség miatt kizárták őket a Kínai Kommunista Pártból (KKP).

A vezetők korábban az egyik legfontosabb szerv, a Központi Katonai Bizottság tagjai voltak, Csang a KKP a 24 tagú Politikai Bizottságában is helyet kapott. Az országban visszatérően megjelenik a korrupció vádja, ezt gyakorta a politikai ellenfelek ellen használják, hogy leszámoljanak vele. A két nagyon magas rangú döntéshozó esetében is súlyos vádakat fogalmaztak meg, szigorú közleményben például álladó szabályszegésekről írtak.

Politikai és gazdasági vétségeik összefonódtak, a korrupciót és a meggazdagodást a kötelességszegéssel ötvözték, kivételesen nagy összegeket, rendkívül súlyos körülményeket és súlyosan káros hatásokat érintettek

– közölték.

A lépés egyben azt is jelenti számukra, hogy véget ért a politikai karrierjük, bár arról egyelőre nincs információ, hogy a büntetőjogi felelősségre vonásuk hol tart. Kínában nem ritka, hogy viszonylag olcsón megússza egy érintett, amennyiben ezt követően eltűnik a döntéshozatal közeléből. Ugyanakkor a korrupciós vádakban korábban fordultak elő nagyon súlyos büntetések is, nem tudni, hogy a két katonai vezető pontosan mire számíthat, de a nyilvános üzenetek, mindenesetre a nyilvánosságra hozott jelentés alapján nem sok jóra.

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