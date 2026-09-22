150 éves rekordot döntött az El Niño, hónapokkal a várható csúcsa előtt

A Csendes-óceán egyenlítői térségében néhány évente átrendeződik az óceán és a légkör megszokott kapcsolata: a felszíni vizek szokatlan felmelegedése megváltoztatja a légköri áramlásokat, és az El Niño néven ismert jelenség innen kiindulva a bolygó időjárására is hatással lehet, az esőzésektől és aszályoktól kezdve egészen a globális hőmérsékletig.
A jelenlegi El Niño hónapokkal a szokásos tetőzése előtt döntötte meg a modern, mintegy 150 éves mérési rekordot: a Guardian által idézett adatok szerint a Niño 3.4 régióban mért hőmérsékleti anomália 3,05 Celsius-fokra emelkedett az 1991–2020-as átlaghoz képest, meghaladva a 2015 novemberében regisztrált 3,02 fokos korábbi csúcsot.
A Portfolio grafikonjának alapjául szolgáló Climate Dashboard ugyanakkor egy 30 éves gördülő bázisidőszakhoz viszonyított mutatót is közöl: ez szeptember 18-án 3,070 Celsius-fokon állt, vagyis kevesebb mint egy századfokra volt a 2015. november 17-én mért 3,078 Celsius-fokos rekordtól. A két adatsor együtt azt mutatja, hogy
a mostani esemény már szeptemberben elérte a 2015–16-os szuper-El Niño csúcstartományát, miközben a jelenség várható tetőzése csak november–decemberben jöhet el.
Zeke Hausfather klímakutató, a Carbon Briefben közölt, 14 szezonális előrejelző modell alapján készített részletes elemzése november–decemberre 4 Celsius-fok körüli csúcsot jelez. Hausfather a várható szintet „elképesztőnek” (jaw-dropping) nevezte, más szakértők pedig „Godzilla-szintű” jelenségről beszéltek. A Carbon Brief elemzése ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ekkora eseményt korábban nem lehetett szezonális előrejelző rendszereken tesztelni, ezért a 4 fok körüli csúcs továbbra is előrejelzés, nem lezárt tény.
Az El Niño természetes éghajlati jelenség, a mostani azonban egy már eleve felmelegedett klímára erősít rá. Friederike Otto, az Imperial College London professzora a Guardiannek úgy fogalmazott: az El Niño „hatalmas energia-átrendeződést” idéz elő, amely azért különösen veszélyes, mert egy az emberi tevékenység miatt már jelentősen felmelegedett légkörben történik. Otto szerint emiatt
a világ számos pontján eddig nem tapasztalt hőszélsőségek fordulhatnak elő, amelyek az egészségügyre, az élelmezésbiztonságra és a vízellátásra is súlyos terhet róhatnak.
A Meteorológiai Világszervezet szeptember 3-i közlése szerint az El Niño várhatóan nagyon erős eseménnyé fokozódik, és hatásai 2027-ben is érezhetők lesznek. A WMO előrejelzései szerint közel 100 százalék a valószínűsége annak, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A szervezet ugyanakkor kiemeli: egy nagyon erős El Niño sem ugyanazokat a következményeket okozza minden térségben, mert a helyi hatásokat az évszak, a földrajzi elhelyezkedés és más óceáni-légköri tényezők is módosítják.
A hatások több régióban már most érzékelhetők. A Guardian összefoglalója szerint Indonéziában a forró, száraz időjárás rekordnagyságú erdőtüzeket és súlyos légszennyezettséget okozott, Indiában gyengültek a létfontosságú monszunesők, Közép-Amerikában és a Karib-térségben pedig az aszály terméskieséssel fenyeget. A Panama-csatorna Hatóság hivatalos közlése szerint a csatorna vízgyűjtő területén tapasztalt csapadékhiány miatt ideiglenes módosításokat vezettek be a zsiliprendszerek áteresztő kapacitásában és a napi foglalási rendben, ami növelheti a várakozási időket a foglalással nem rendelkező hajóknál.
Az élelmezési kockázatokat a Világélelmezési Program számszerűsítette: a WFP augusztusi elemzése szerint
a 2026–27-es El Niño legalább 49 millió további embert sodorhat akut élelmiszer-bizonytalanságba 2027 végéig.
A szervezet 45, eleve sérülékeny országot vizsgált, ahol az El Niño jelentősen befolyásolhatja a csapadékot, a hőmérsékletet, valamint az árvizek és aszályok előfordulását. A legsúlyosabb többletkockázat Közép-Amerikában, Dél-Afrikában, Kelet-Afrikában, valamint Dél- és Délkelet-Ázsiában jelentkezhet.
Az El Niño nem mindenhol szárazságot hoz: egyes térségekben éppen a heves esőzések és áradások kockázatát növeli. Peru és Chile már árvizekkel küzd, a Guardian szerint a Machu Picchu megközelítése is fennakadásokkal jár, Afrika Szarva pedig különösen kitett lehet a fokozódó csapadéknak. A déli félteke nyara Ausztráliában és Dél-Afrikában a szokásosnál forróbb és szárazabb lehet, ami növeli az erdőtüzek és az aszályok kockázatát. A Csendes-óceánon intenzívebb tájfunok várhatók, míg az atlanti hurrikánszezont az El Niño jellemzően visszafogja; a Guardian szeptember 21-i cikke szerint addig szokatlan módon még egyetlen atlanti hurrikán sem alakult ki.
A gazdasági következmények szintén jelentősek lehetnek, ahogy arra Bill McGuire, a University College London professor emeritusa is rámutat a Guardianban megjelent véleménycikkében: ami az egyenlítői Csendes-óceánon történik, az „megdöbbentő”, és akár egy évezred egyik legnagyobb globális időjárási felfordulását is jelezheti. McGuire szerint míg a 2008-as nagy recesszió mintegy 2000 milliárd dollárral vetette vissza a globális GDP-t, az 1997–98-as szuper-El Niño 5700 milliárd dolláros veszteséggel járt. A mostani esemény ereje már meghaladta az akkori El Niñoét, ezért a kutató szerint
az élelmiszerárak, a kereskedelmi láncok, a vízgazdálkodás és a biztosítási kockázatok területén is jelentős nyomás alakulhat ki.
A WMO főtitkára, Celeste Saulo szerint a mostani kivételes El Niño kivételes felkészülést igényel: a szervezet 50 éves történetében nem indított még ekkora mozgósítást a nemzeti meteorológiai és hidrológiai szolgálatokkal együttműködve, hogy életmentő előrejelzésekkel segítsék a felkészülést. António Guterres ENSZ-főtitkár a WMO közlése szerint úgy fogalmazott: az El Niño „a szemünk előtt válik óriásivá”, miközben a világ a szélsőséges időjárás veszélyzónájában van.
A Guardian cikke szerint korallok, fatörzsgyűrűk és történeti feljegyzések elemzése alapján Hausfather úgy látja:
az elmúlt évezredben nem volt ehhez fogható erősségű El Niño.
Kevin Trenberth, az amerikai National Center for Atmospheric Research kutatója szerint az El Niño minden hatását felerősíti a globális klímaváltozás; megfogalmazása szerint az északi félteke nyári hőhullámai és erdőtüzei Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában csak ízelítőt adnak abból, ami még jöhet.
Címlapkép forrása: Portfolio
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