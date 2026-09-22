Az utolsó pillanatban fújta le Trump az újabb háborús akciót - Kiderült, mi történt

Több amerikai sajtóorgánum is megírta: Trump elnök vasárnap el akarta kezdeni bombázni a jemeni húszikat Szaúd-Arábia kérésére, az elnök viszont szó szerint az utolsó pillanatban lefújta az akciót.

Egyes katonai vezetők azzal érvelnek a Pentagonon belül és a Trump-adminisztráció tisztviselőinek is, hogy rossz ötlet még egy frontot nyitni a régióban most, hogy apadnak a nagy hatótávolságú és védelmi fegyverkészletek, közben pedig a húszik nem támadnak amerikai hajókat”

– mondta az NBC egyik forrása.

A lapnak amerikai vezetők azt is elmondták, hogy egyes vezetők komolyan tartanak attól, hogy a húszik amerikai katonai létesítményekre és katonákra támadhatnak a régióban, ha az USA légi eszközökkel kezdi támadni őket.

Az NBC arra is kitért: vannak olyanok, akik ennek ellenkezőjéről próbálják meggyőzni Trumpot – arra kérik az elnököt, hogy támadja a húszikat, mivel, ha nem teszik, szerintük az USA ezzel hátat fordítana egy fontos szövetségesének, Szaúd-Arábiának.

Trump a múlt hét elején még nem akarta megtámadni a húszikat, a hét második felében támadást akart indítani, aztán lefújta az akciót, most megint nem akar támadni. Az elnök gondolkodásának dinamikáját ismerve a helyzet dinamikusan változhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images