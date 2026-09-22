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Bemondta Amerika egyik legerősebb vezetője: Netanjahu népirtó háborús bűnös, le kell tartóztatni
Globál

Bemondta Amerika egyik legerősebb vezetője: Netanjahu népirtó háborús bűnös, le kell tartóztatni

Portfolio
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Háborús bűnösnek kiáltotta ki Benjámin Netanjahu izraeli vezetőt Zohran Mamdani, New York polgármestere röviddel azután, hogy Donald Trump elnökkel találkozott.

Benjámin Netanjahu kapcsán, úgy jellemeztem, mivel azt hiszem, hogy ő háborús bűnös, a palesztin nép elleni szörnyű népirtás kitervelője”

  - mondta Mamdani a CNN-nek.

A polgármester korábban többször is arról beszélt, hogy letartóztatná Netanjahut, ha az izraeli vezető New York-ba látogatna, később elismerte, hogy nincs ehhez meg a kellő hatásköre. Hangsúlyozta ugyanakkor:

a Nemzetközi Büntetőbíróság is letartóztatási parancsot adott ki Netanjahu ellen, ezt pedig szerinte „tiszteletben kell tartani.”

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Címlapkép forrása: Stephanie Keith/Getty Images

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