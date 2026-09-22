Bemondta Amerika egyik legerősebb vezetője: Netanjahu népirtó háborús bűnös, le kell tartóztatni

Háborús bűnösnek kiáltotta ki Benjámin Netanjahu izraeli vezetőt Zohran Mamdani, New York polgármestere röviddel azután, hogy Donald Trump elnökkel találkozott.

Benjámin Netanjahu kapcsán, úgy jellemeztem, mivel azt hiszem, hogy ő háborús bűnös, a palesztin nép elleni szörnyű népirtás kitervelője”

- mondta Mamdani a CNN-nek.

A polgármester korábban többször is arról beszélt, hogy letartóztatná Netanjahut, ha az izraeli vezető New York-ba látogatna, később elismerte, hogy nincs ehhez meg a kellő hatásköre. Hangsúlyozta ugyanakkor:

a Nemzetközi Büntetőbíróság is letartóztatási parancsot adott ki Netanjahu ellen, ezt pedig szerinte „tiszteletben kell tartani.”

Netanjahu várhatóan a héten New Yorkba utazik és az ENSZ közgyűlése előtt beszél majd.

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