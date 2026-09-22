Bemonta az izraeli vezető: Egész Gázát porig rombolja az IDF, ha ez tényleg megtörténik

Katz azt állítja: Izrael információkat szerzett arról, hogy a Hamász izraeli katonákat és állampolgárokat akar elrabolni, ennek kapcsán hangzott el a fenyegetés.

Figyelmeztetem a terrorszervezetet és támogatóit Irántól Erdoganig: ha egyetlen izraeli katonát vagy civilt is elrabolnak, egész Gázavárost, egymillió lakost ki fogunk telepíteni délre”

– mondta.

Hozzátette: ugyanarra a sorsa jut majd a terület, mint Rafah és Beit Hanoun – ezek Gáza olyan térségei, melyeket az izraeli haderő gyakorlatilag teljesen lerombolt 2023 után. Jelenleg már csak Gázaváros kb. 30%-a áll, itt él a térség lakosságának majdnem teljes része.

Ez a dzsihadista terrorszervezetek nyelve Gázában és Libanonban, ezen a nyelven beszélünk velük: kitelepítjuk a lakosságot, megsemmisítjük az infrastruktúrát és elfoglaljuk a területet”

– mondta Katz.

Arra is kitért, hogy Izrael nem fogja elhagyni Gázát, amíg teljesen fel nem számolták a Hamász katonai képességeit.

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