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Drasztikus lépésre készül Trump: teljesen leállíthatják az amerikai dízel exportját?
Globál

Drasztikus lépésre készül Trump: teljesen leállíthatják az amerikai dízel exportját?

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította a dízelexport-tilalom bevezetését, amellyel az Egyesült Államok az elszálló energiaárak megfékezését célozná. A bejelentés az ukrán elnökkel folytatott találkozó előtt hangzott el, ahol a háború lezárásának lehetőségeit is megvitatták - közölte a Reuters.

Az amerikai dízelárak az utóbbi időszakban rekordmagas szintre emelkedtek, miután az iráni és az ukrajnai konfliktusok jelentősen visszavetették a világ legnagyobb kőolajexportőreinek – köztük Oroszországnak, Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek – a kivitelét. Több republikánus szenátorjelölt is az exporttilalom elrendelését sürgette az amerikaiak energiaköltségeinek mérséklése érdekében.

Azt mondtam, ne szállítsunk dízelt külföldre. Rengeteg dízelt termelünk… Kértem ezt a saját embereim körében is

– jelentette ki Trump az újságíróknak, mielőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt volna. Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanezen a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormányzat vizsgálja a tilalom megvalósíthatóságát, illetve azt, hogy teljes vagy részleges exportkorlátozás lenne-e célravezetőbb.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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