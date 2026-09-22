Drasztikus lépésre készül Trump: teljesen leállíthatják az amerikai dízel exportját?

Az amerikai dízelárak az utóbbi időszakban rekordmagas szintre emelkedtek, miután az iráni és az ukrajnai konfliktusok jelentősen visszavetették a világ legnagyobb kőolajexportőreinek – köztük Oroszországnak, Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek – a kivitelét. Több republikánus szenátorjelölt is az exporttilalom elrendelését sürgette az amerikaiak energiaköltségeinek mérséklése érdekében.

Azt mondtam, ne szállítsunk dízelt külföldre. Rengeteg dízelt termelünk… Kértem ezt a saját embereim körében is

– jelentette ki Trump az újságíróknak, mielőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt volna. Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanezen a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormányzat vizsgálja a tilalom megvalósíthatóságát, illetve azt, hogy teljes vagy részleges exportkorlátozás lenne-e célravezetőbb.

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