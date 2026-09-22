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Egyelőre úgy néz ki, lemond Trump arról az ötletéről, hogy megszállja saját szövetségesét
Globál

Egyelőre úgy néz ki, lemond Trump arról az ötletéről, hogy megszállja saját szövetségesét

MTI
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Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá kedden a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján, az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon.

A megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Jens-Frederik Nielsen, a Dániához tartozó autonóm sziget vezetője írta alá.

Trump a közgyűlésben felszólalva kijelentette, hogy az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. A tízoldalas dokumentum szerint a támaszpontokat a déli Narsarsuaq és keleti partvidéken található Mestersvig településeken hoznák létre.

A megállapodás nem teljesíti Trump azon korábbi követelését, hogy az Egyesült Államok vegye fel Grönlandot külső területei közé,

hogy ezzel megakadályozza Oroszország és Kína növekvő jelenlétét az Északi-sarkvidéken, azonban lehetővé teszi az amerikai katonai jelenlét ottani kiterjesztését.

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Az aláírási ceremónia előtt az ENSZ-közgyűlésben tartott beszédében Trump kijelentette, hogy a megállapodás az Egyesült Államoknak "állandó ellenőrzést biztosít a terület biztonsága és minden egyéb igénye felett".

"Az Egyesült Államok egyetlen ellenségének sem engedélyezik többé, hogy katonai jelenlétet építsen ki Grönlandon, vagy kényes beruházásokat hajtson végre ott a mi kifejezett írásbeli jóváhagyásunk nélkül" - mondta Trump.

Frederiksen a megállapodásról azt mondta, hogy "örökké is hatályban maradhat", és kiemeli a NATO fontosságát, illetve tiszteletben tartja Grönland jogát az önrendelkezésre.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot. Hozzátette, hogy a sarkvidék és az Atlanti-óceán északi medencéjének nagyobb biztonsága lényegi fontosságú Európa és Észak-Amerika számára is.

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