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Elmondta Trump, találkozik-e még idén Putyinnal
Globál

Elmondta Trump, találkozik-e még idén Putyinnal

MTI
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Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de kétségesnek mondta, hogy erre a decemberben Floridában tartandó G20-csúcstalálkozón kerülhet sor.

Trump erről kedden New Yorkban beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén, az ENSZ-közgyűlés margóján.

Újságírók arra kérték Trumpot, hogy nyilatkozzon egy háromoldalú - amerikai-orosz-ukrán - floridai találkozó kilátásairól. "Hát, nem tudom. Azt tudom, hogy találkozni fogok vele. Már volt egy találkozónk Alaszkában. Szerintem hajlandó lenne egy újabbra is. Miamiban viszont nem vagyok biztos" - válaszolta az amerikai elnök.

A legfejlettebb ipari hatalmakat és a legnagyobb felzárkózó gazdaságokat tömörítő G20 országcsoport csúcstalálkozójára december 14-15-én kerül sor Doralban, Miami közelében.

Az orosz energetikai infrastruktúrát ért ukrán támadásokra vonatkozó kérdésre Trump azt mondta, hogy ez valóban komoly csapás Oroszországnak, de a globális dízelüzemanyag-árakra is.

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