Emlékezetesen indul az ENSZ-közgyűlés: Trump belerúgott mindenkibe, akit ért

Trump beszédét azzal indította, hogy az amerikai gazdaság, munkaerőpiac, haderő, energiaszektor milyen fantasztikusan teljesít. Ismertette az illegális bevándorlás, bűnözés elleni küzdelem eredményeit is és az USA-ba áramló befektetések volumenét.

Az elnökségének gyors fényezése után gyorsan rátért Iránra is: szerinte míg más vezetők csupán beszéltek a békéről, ő meg is teremtette azt. Az amerikai elnök szerint nincs jobb példa az Egyesült Államok határozottságára, mint Irán esete, amelyet a Közel-Kelet egykori zsarnokának nevezett. A

Közel-Kelet bully-jai voltak, de többé már nem azok

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Teherán befolyása megtört az amerikai fellépés nyomán.

Az elnök a beszéd legdrámaibb pillanatában nagy döntésként jellemezte az Irán előtt álló választást. Kijelentette, hogy vagy megállapodás születik a novemberi félidős választások után, amely lehetővé teszi az ország újjáépítését, vagy az Egyesült Államok megsemmisíti az Iszlám Köztársaságot. Trump szerint Teherán a félidős választások eredményére vár, de hangsúlyozta, hogy a belpolitikai szempontok nem befolyásolják döntését, hiszen egyetlen célja, hogy Irán soha ne juthasson atomfegyverhez. Konkrét békefeltételekről ugyanakkor nem beszélt, így nem derült ki az sem, milyen garanciákat vár az iráni atom-, rakéta- és drónprogram kapcsán.

Trump cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az Egyesült Államok lőszerkészletei kimerülőben lennének, és azt állította, több lőszerrel rendelkeznek, "mint amennyit valaha is felhasználhatnának". A Pentagon főfelügyelőjének nemrégiben közzétett jelentése ugyanakkor elismerte a kulcsfontosságú készletek megcsappanását az Irán ellen hónapok óta folytatott háború során. A CNN múlt havi értesülései szerint az amerikai hadsereg egy kulcsfontosságú rakétavédelmi rendszer elfogórakétáinak közel nyolcvan százalékát már elhasználta.

Beszédében Trump Kubára is kitért, kijelentve, hogy a kommunista rezsim "a valaha volt legnagyobb nyomás alatt áll", és meg fog bukni. Hozzátette, hogy Marco Rubio külügyminiszter éppen tárgyalásokat folytat Havannával. A Bruno Rodríguez Parrilla külügyminiszter vezette kubai küldöttség e szavak hallatán felállt, és elhagyta a termet.

Az elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok "azonnal megkezdi egy jelentős katonai jelenlét kiépítését" Grönlandon, beleértve két nagy katonai támaszpont létrehozását. A lépés előzménye a Dániával és Grönlanddal kötött megállapodás, amely Trump szerint "állandó ellenőrzést" biztosít Washingtonnak a sziget biztonsága felett. Az egyezményt a beszéd napján írják alá. Trump hangsúlyozta, hogy az arktiszi és észak-atlanti amerikai jelenlét bővítése a NATO-t és Európa védelmét is erősíti – Mette Frederiksen dán miniszterelnök a nézőtérről bólogatva fogadta a szavait.

Az elnök kitért az AI-fejlesztés körüli egyre nagyobb feszültségre is. Elmondta, hogy nem szükséges félni a mesterséges intelligenciától, használni kell azt - itt odaszúrt a versenyben egyre jobban felzárkózó kínai delegációnak, akik láthatóan nem örültek az elhangzottaknak -. Arról, hogy az ENSZ egyébként nem kizárólag az Egyesült Államokból áll, csak az utolsó pár percben esett szó, amikor az elnök azt mondta, az itt összegyűlt államoknak közösen kell felvenni a harcot "az ellenségeikkel szemben". Az nem teljesen érthető, hogy Trump itt mire gondolt, az ENSZ-nek majd minden független állam tagja, Palesztina és a Vatikán, valamint két csendes-óceáni szigetcsoport pedig megfigyelőként vesz részt az üléseken, így sem túl nagy belső egyetértésről, sem pedig külső elenségekről nem igazán lehet beszélni.

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