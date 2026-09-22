Ez lehet Putyin új csodafegyvere a fagyos északon: Moszkva a Szovjetunió szétesése óta nem lépett ekkorát

A Szovjetunió összeomlása óta nem indult akkora program a kőolaj-kitermelés felpörgetésére, mint amekkorát most indítottak Oroszországban. Értesülések szerint az északi beruházások célja, hogy jégtörésre is alkalmas tartályhajókon keresztül a Rosznyeft vállalat kiaknázza a Tajmir-félszigeten található mezőket. Szeptemberben a helyi terminálon meg is történt az első hajók felpakolása. A becslések szerint a régióban felmért 13 olajmező összesen 51 milliárd hordónyi tartalékot rejteget. A Vosztok projekt segítségével a várakozások szerint
naponta mintegy 2 millió hordónyi nyersanyagot tudnak a felszínre hozni.
A kezdetekben alacsonyabb volumennel indulnának, a tervek szerint 2026-ban még mintegy 150 ezer hordó a cél, 2027-ben már 600 ezer hordóig jutnának. 2030-ra érnék el a napi 1 millió hordós kitermelést. Az egyik kérdést az jelenti, mennyi hajó lesz képes megfelelni a zord körülményeknek, a cikk szerint legalább négy ilyen járművel bírnak.
Az elképzelés kulcsfontosságú lehet Vlagyimir Putyin orosz elnök számára, mivel az északi útvonalon keresztül zavartalanabbul juthat el a nyersanyag a távol-keleti piacokra. Az orosz állami bevételek jelentős mértékben támaszkodnak az olajbevételekre, ami nagyban hozzájárul a háború fenntartásához Ukrajnával. Kijev súlyos csapásokat mért az orosz olajinfrastruktúrára, ami a bevételekben is meglátszódik, éppen ezért a Vosztok projekt jelentősége tovább növekedhet.
Aggodalmakra adhat okot, hogy az ukrán drónok egyre távolabbi célpontokra képesek elérni, már több ezer kilométerre a határtól is történtek becsapódások.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét
Az új szabályok miatt.
Visszaszólt Magyar Péter az ukránoknak: focis hasonlattal szúrt oda Kijevnek a miniszterelnök
Nagyon úgy fest, hogy Ukrajna egy kicsit előrerohant.
Kész, ennyi volt: nem akar többé Amerikára támaszkodni Európa, saját katonai óriásgép jöhet
Ukrajna jelentheti átmenetileg a megoldást.
Mesés hozamok, aztán összeomlás – Így durrant ki a nagy tőzsdei lufi
Elképesztő pénzgyár épült fel.
Megjött a figyelmeztetés: újabb áremelkedési hullám jön Európában, évekig velünk maradhat a magasabb infláció
Egyre valószínűbb az újabb kamatemelés.
A JP Morgan vezére kimondta: csillagászati összeget költhetnek a cégek jövőre mesterséges intelligenciára
Az AI gazdasági hatásairól is beszélt.
Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét
Új jelölt állítására kérte fel Baka Andrást.
Hatalmas a dugó az M1-es autópályán: már tíz kilométeres a kocsisor a baleset után
Friss hírek a magyar utakról.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Piaci lakáshitel Otthon Start nélkül: így juthatsz a legjobb kamathoz kevés önerővel is
Nem mindenki jogosult az Otthon Startra - de attól még venne lakást, és hitelt is szeretne igényelni. Megnéztük, mennyi ma a reálisan elérhető legjobb piaci kamat, mit kér cserébe a bank, mit l
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.