Ez lehet Putyin új csodafegyvere a fagyos északon: Moszkva a Szovjetunió szétesése óta nem lépett ekkorát

A Szovjetunió összeomlása óta nem indult akkora program a kőolaj-kitermelés felpörgetésére, mint amekkorát most indítottak Oroszországban. Értesülések szerint az északi beruházások célja, hogy jégtörésre is alkalmas tartályhajókon keresztül a Rosznyeft vállalat kiaknázza a Tajmir-félszigeten található mezőket. Szeptemberben a helyi terminálon meg is történt az első hajók felpakolása. A becslések szerint a régióban felmért 13 olajmező összesen 51 milliárd hordónyi tartalékot rejteget. A Vosztok projekt segítségével a várakozások szerint

naponta mintegy 2 millió hordónyi nyersanyagot tudnak a felszínre hozni.

A kezdetekben alacsonyabb volumennel indulnának, a tervek szerint 2026-ban még mintegy 150 ezer hordó a cél, 2027-ben már 600 ezer hordóig jutnának. 2030-ra érnék el a napi 1 millió hordós kitermelést. Az egyik kérdést az jelenti, mennyi hajó lesz képes megfelelni a zord körülményeknek, a cikk szerint legalább négy ilyen járművel bírnak.

Az elképzelés kulcsfontosságú lehet Vlagyimir Putyin orosz elnök számára, mivel az északi útvonalon keresztül zavartalanabbul juthat el a nyersanyag a távol-keleti piacokra. Az orosz állami bevételek jelentős mértékben támaszkodnak az olajbevételekre, ami nagyban hozzájárul a háború fenntartásához Ukrajnával. Kijev súlyos csapásokat mért az orosz olajinfrastruktúrára, ami a bevételekben is meglátszódik, éppen ezért a Vosztok projekt jelentősége tovább növekedhet.

Aggodalmakra adhat okot, hogy az ukrán drónok egyre távolabbi célpontokra képesek elérni, már több ezer kilométerre a határtól is történtek becsapódások.

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