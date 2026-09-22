Ez nagyon kínos: kosarat kapott Trump Putyin legszorosabb szövetségesétől

Trump a Kanadával folytatott kereskedelmi háború közepette jelentette be, hogy egy nagy megállapodáson dolgozik, amelynek keretében Belarusztól vásárolnának káliumműtrágyát, jelentős kedvezménnyel. Korábban Lukasenka maga is beszélt az amerikai szállítások lehetőségéről, most azonban visszakozott, mondván, az idei termelést már teljes egészében lekötötték a meglévő szerződések.

Még ha akarnánk is szállítani a nyugati piacokra, egyszerűen nincsenek szabad mennyiségeink, mindent elosztottunk a szerződések alapján

– hangsúlyozta a belarusz vezető sajtószolgálata szerint.

Az ügy előzménye, hogy a Trump-kormányzat idén márciusban feloldotta a Belarusz Kálium Társaság és a Belaruszkalij elleni szankciókat. Ezt a lépést Washington a politikai foglyok egy csoportjának szabadon bocsátásáért cserébe tette meg. Korábban az is napvilágot látott, hogy az amerikai vezetés nyomást gyakorolt Ukrajnára a belarusz műtrágyára vonatkozó korlátozások feloldása érdekében, mivel a műtrágyaexport a minszki vezetés egyik legfontosabb bevételi forrása.

A címlapképen Kim Dzsongun, észak-koreai diktátor és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető látható. Címlapkép forrása: Belarussian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images