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Ez nagyon kínos: kosarat kapott Trump Putyin legszorosabb szövetségesétől
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Ez nagyon kínos: kosarat kapott Trump Putyin legszorosabb szövetségesétől

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Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök kijelentette, hogy országának nincs szabad káliumműtrágya-kapacitása, amelyet az Egyesült Államokba szállíthatna – annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban egy jelentős belarusz műtrágya-üzlet megkötését vetítette előre - írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Trump a Kanadával folytatott kereskedelmi háború közepette jelentette be, hogy egy nagy megállapodáson dolgozik, amelynek keretében Belarusztól vásárolnának káliumműtrágyát, jelentős kedvezménnyel. Korábban Lukasenka maga is beszélt az amerikai szállítások lehetőségéről, most azonban visszakozott, mondván, az idei termelést már teljes egészében lekötötték a meglévő szerződések.

Még ha akarnánk is szállítani a nyugati piacokra, egyszerűen nincsenek szabad mennyiségeink, mindent elosztottunk a szerződések alapján

– hangsúlyozta a belarusz vezető sajtószolgálata szerint.

Az ügy előzménye, hogy a Trump-kormányzat idén márciusban feloldotta a Belarusz Kálium Társaság és a Belaruszkalij elleni szankciókat. Ezt a lépést Washington a politikai foglyok egy csoportjának szabadon bocsátásáért cserébe tette meg. Korábban az is napvilágot látott, hogy az amerikai vezetés nyomást gyakorolt Ukrajnára a belarusz műtrágyára vonatkozó korlátozások feloldása érdekében, mivel a műtrágyaexport a minszki vezetés egyik legfontosabb bevételi forrása.

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A címlapképen Kim Dzsongun, észak-koreai diktátor és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető látható. Címlapkép forrása: Belarussian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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