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Félelmetes fegyverekkel szerelik fel a lopakodó bombázókat Amerikában: utolsó szakaszába lépett a B61-13 nukleáris fegyver fejlesztése
Globál

Félelmetes fegyverekkel szerelik fel a lopakodó bombázókat Amerikában: utolsó szakaszába lépett a B61-13 nukleáris fegyver fejlesztése

Portfolio
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Az Egyesült Államok a végső szakaszába lép a nagy teljesítményű B61-13-as atombombák összeszerelésének utolsó szakaszához – jelentette az orosz Interfax.

A Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hivatalának (NNSA) arról jelentett, hogy a texasi Pantex Plant fegyvergyártó üzemben stratégiai repülés számára készült, továbbfejlesztett B61-es nukleáris fegyverek összeszerelésének utolsó szakaszába léptek. Korábban, szeptember elején számoltak be arról, hogy összeszerelték a kétfázisú termonukleáris fegyveralkatrészek utolsó adagját is egy másik központban.

A miután a texasi üzemben minden a helyére kerül, a Pentagon fegyverarzenáljába kerül a B61-13. Az elavult korábbi B61-7-esek felváltásár készülő robbanószerkezetek első 10 és 360 kilotonna közötti robbanása képes verzióját már korábban legyártották. A várakozások szerint

az új típussal a B-2 Spirit és a fejlesztés alatt álló B-21 Raider lopakodó bombázókat fogják felszerelni.

A várakozások szerint ettől nem fog növekedni az amerikai atomarzenál mérete, most az elavult típusok modernizálásáról van szó. A várakozások szerint a B61-13-as típus összesen legyártott mennyisége alacsony szinten maradhat, a várakozások szerint körülbelül 50 darab lehet.

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