Szeptember 21-én Írországban „véletlenszerűen” összefutott egymással az ukrán elnök és az amerikai hírszerzési ügynökség vezetője. Mivel hivatalosan semmit nem árultak el, miről szólt a megbeszélés, ez azonnal beindította a találgatásokat. Nem túl váratlan, hogy az orosz médiában azonnal meg is jelentek a magyarázatok: a Shannon reptéren rövid, „spontánnak tűnő” találkozón

bizonyos információkat juttattak el Zelenszkijhez, amelyeket nem akartak az újságíróknak felfedni.

A lapnak Jurij Knutov orosz katonai szakértő és légvédelmi történész fejtette ki a teóriáját. Szerinte Zelenszkijt mindenhová követi a média, ezért az érzékeny kérdések elkerülése érdekében kellett ilyen köztes megállón eszmét cserélnie. Szerinte ugyanez a megbeszélés New Yorkban hatalmas sajtónyilvánosságot kapott volna. Itt még nem állt meg az okfejtés, szerinte a Patriot elfogórakétákról volt szó, és próbálták tisztázni, hogy mennyire súlyos a helyzet az országban.

A magyarázat hagy némi kétséget, hiszen az elmúlt időszakban Kijev nem különösebben takargatta, hogy égetően szüksége van az orosz ballisztikus rakéták hatástalanítására is képes eszközökre.

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