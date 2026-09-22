18°C zápor
Budapest
  • Megjelenítés
Hatalmas bejelentés jött Iránból: 7 napon belül újranyitják Hormuzt, ehhez Amerikának egyetlen dolgot kell tennie
Globál

Hatalmas bejelentés jött Iránból: 7 napon belül újranyitják Hormuzt, ehhez Amerikának egyetlen dolgot kell tennie

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Irán hét napon belül kész megnyitni a Hormuzi-szorost, ha az Egyesült Államok enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők blokádját – közölte egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel kedden.

A nyilatkozat előzménye, hogy vasárnap az iráni hadsereg központi parancsnoksága arra figyelmeztetett, hogy tudomásuk szerint Washington a regionális szövetségesei támogatásával újabb katonai műveletekre készül.

Az iráni tisztségviselő szerint ahhoz, hogy a Hormuzi-szoros megnyíljon, az

Egyesült Államoknak hivatalosan ki kell nyilvánítania, hogy diplomáciai úton kívánja rendezni a helyzetet, és meg kell állapodnia egy ütemtervről a folyamat további lépéseit illetően.

Hozzátette, hogy az ENSZ Közgyűlésére érkező iráni delegáció teljes felhatalmazással rendelkezik a Washington és Teherán közötti diplomáciai tárgyalások újraindítására.

Még több Globál

Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden

Váratlan fordulat: különleges tűzszünet jöhet Oroszország és Ukrajna között

Kiderült, mit tartalmaz Trump történelmi megállapodása: lezárnak egy hatalmas területet az oroszok elől

Maszúd Pezeskián iráni elnök kedden indult el New Yorkba, azonban nem tervez személyes találkozót Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ székházában. A tisztségviselő ugyanakkor jelezte, hogy a feszültség rendezésének részleteiről közvetítőkön keresztül tárgyalhatnak New Yorkban. Teherán szeptember 16-án már eljuttatta javaslatát az amerikai félnek a közvetítőkön keresztül.

Az iráni tisztségviselő az ENSZ-közgyűlést "aranylehetőségnek" nevezte ahhoz, hogy Washington visszatérjen a diplomácia útjára, egyúttal hangsúlyozta, hogy Teherán nyitott a tárgyalásokra, amennyiben az amerikai fél konkrét lépéseket tesz.

Kapcsolódó cikkünk

A Bank of America szerint hamarosan 150 dollár is lehet az olajár

Háborús robbanás előtt a térség? Megüzenték az amerikaiaknak, hogy készen állnak a pusztításra

Csökken a nyomás a forinton, de már az MNB-re figyelnek a befektetők

Ha igaz, amit Irán állít, felrobbanhat a Közel-Kelet: példátlan csapásra készülhet Donald Trump

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Education Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Újabb hőkupola telepszik Európára szeptember végén
Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility