Hatalmas bejelentés jött Iránból: 7 napon belül újranyitják Hormuzt, ehhez Amerikának egyetlen dolgot kell tennie

Irán hét napon belül kész megnyitni a Hormuzi-szorost, ha az Egyesült Államok enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők blokádját – közölte egy magas rangú iráni tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel kedden.

A nyilatkozat előzménye, hogy vasárnap az iráni hadsereg központi parancsnoksága arra figyelmeztetett, hogy tudomásuk szerint Washington a regionális szövetségesei támogatásával újabb katonai műveletekre készül.

Az iráni tisztségviselő szerint ahhoz, hogy a Hormuzi-szoros megnyíljon, az

Egyesült Államoknak hivatalosan ki kell nyilvánítania, hogy diplomáciai úton kívánja rendezni a helyzetet, és meg kell állapodnia egy ütemtervről a folyamat további lépéseit illetően.

Hozzátette, hogy az ENSZ Közgyűlésére érkező iráni delegáció teljes felhatalmazással rendelkezik a Washington és Teherán közötti diplomáciai tárgyalások újraindítására.

Maszúd Pezeskián iráni elnök kedden indult el New Yorkba, azonban nem tervez személyes találkozót Donald Trump amerikai elnökkel az ENSZ székházában. A tisztségviselő ugyanakkor jelezte, hogy a feszültség rendezésének részleteiről közvetítőkön keresztül tárgyalhatnak New Yorkban. Teherán szeptember 16-án már eljuttatta javaslatát az amerikai félnek a közvetítőkön keresztül.

Az iráni tisztségviselő az ENSZ-közgyűlést "aranylehetőségnek" nevezte ahhoz, hogy Washington visszatérjen a diplomácia útjára, egyúttal hangsúlyozta, hogy Teherán nyitott a tárgyalásokra, amennyiben az amerikai fél konkrét lépéseket tesz.

Forrás: Reuters

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