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Jöhet a fordulat, amire a fél világ várt: Amerika bejelentést tett Iránnal kapcsolatban
Globál

Jöhet a fordulat, amire a fél világ várt: Amerika bejelentést tett Iránnal kapcsolatban

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Az Egyesült Államok nyitott arra, hogy találkozzon Irán delegáltjaival az ENSZ erre a hétre tervezett közgyűlésén – idézi a Reuters Marco Rubio külügyminisztert.

Nyitottak vagyunk erre. Nem tudok róla, hogy bármi le lenne szervezve, de biztosan nyitottak vagyunk ilyesmire, főleg, ha van rá esély, hogy ez valami pozitív kimenetellel zárul majd, amely végül elvezet ahhoz a célhoz, amiről ez az egész szól”

– mondta Rubio.

Tisztázta: ez azt jelenti, hogy

Iránnak semmiképp nem lehet atomfegyvere.

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Irán az ország elnökét, Maszúd Peszeskjánt küldi egy nagyobb delegációval New Yorkba a héten az ENSZ közgyűlésére, teheráni vezetők tisztázták, hogy az elnöknek teljes jogköre lesz, hogy tárgyaljon az amerikaiakkal egy esetleges megállapodásról. Irán nyitottságát jelezte a Hormuzi-szoros újranyitása felé is.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

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