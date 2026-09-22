Kész, ennyi volt: nem akar többé Amerikára támaszkodni Európa, saját katonai óriásgép jöhet

A francia Opex24 beszámolója szerint a 20 millió eurós költségvetésű projektet Németország, Franciaország, Olaszország, Görögország, Finnország, Lengyelország és Hollandia közösen finanszírozta. A munkacsoport feladata az volt, hogy felmérje az európai NATO-tagállamok lehetőségeit a túlméretes katonai rakományok légi szállítására.

A projekt két érdemi javaslatot fogalmazott meg, egyfelől az ukrán Ruszlanok modernizációját, másfelől egy európai fejlesztésű, az amerikai C-17-essel összevethető stratégiai szállítógép megépítésébe történő befektetést. Az érintett uniós tagállamok várhatóan a 2026. október 21–22-én Brüsszelben tartandó Strategic Transport Days konferencián döntenek a végleges irányvonalról.

Az Airbus A300-600ST Beluga is felmerült korábban lehetséges alternatívaként, azonban a túlméretes katonai rakományok szállítására tett kísérletek megmaradtak a próbaüzem szintjén.

Végül 2025 elején fel is függesztették a teszteket, mivel nem sikerült életképes gazdasági modellt kidolgozni a működtetésükre. Elméletileg a brit és amerikai partnerek C-17-es gépei is rendelkezésre állhatnának, ez az opció azonban nem nyújt megbízható, hosszú távú megoldást az európai országok számára, hiszen így a stratégiai képesség külső szereplőktől függne.

A döntés hátterében az áll, hogy Európa a 2040-es évekig terjedő tervezési horizonton gondolkodik a katonai légi szállítási képességek terén. Éppen ezért vetődött fel az An-124-100-as flotta élettartamának meghosszabbítása áthidaló megoldásként, mindaddig, amíg egy új európai fejlesztésű stratégiai szállítógép meg nem jelenik a hadrendben.

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