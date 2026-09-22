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Kiderült, mit tartalmaz Trump történelmi megállapodása: lezárnak egy hatalmas területet az oroszok elől
Globál

Kiderült, mit tartalmaz Trump történelmi megállapodása: lezárnak egy hatalmas területet az oroszok elől

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Az Egyesült Államok a tervek szerint újranyit egy hidegháborús katonai bázist Dél-Grönlandon, emellett katonai erőket telepít a térség keleti részébe is. Többek közt ebben állapodik majd meg Dánia és az Egyesült Államok a Trump elnök által nemrég bejelentett szerződésben, melyet a felek várhatóan az e heti ENSZ-közgyűlésen írnak majd alá - tudta meg a Reuters.

A lap értesülései szerint a két új helyszín egyike Narsarsuaq, ahol az USA az 1950-es években zárta be Bluie West One nevű bázisát, és ahol ma alig néhány tucatnyi ember él. A másik helyszín Mestersvig, egy olyan katonai előőrs, amelyet jelenleg a dán különleges erők egysége, a Sirius járőr használ.

Donald Trump múlt pénteken jelentette be az egyezséget, amely szerinte "állandó ellenőrzést biztosít a biztonság és minden egyéb szükséglet felett" a dán szigeten, ráadásul az Egyesült Államok számára teljesen költségmentesen.

A megállapodás pontos feltételeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a részletek véglegesítése az aláírásig még folyamatban lehet.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök kiemelte, hogy a mostani megállapodás elismeri a Dán Királyság szuverenitását és területi integritását, valamint a grönlandi nép önrendelkezési jogát.

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A megállapodás tágabb rendelkezései megtiltják, hogy a NATO-n kívüli államok – elsősorban Kína és Oroszország – katonai jelenlétet építsenek ki Grönlandon, továbbá korlátozzák a nem szövetséges országok befektetéseit a stratégiai jelentőségű bányászatban és a kritikus nyersanyagok szektorában. A tengeri jég húzódása miatt új hajózási útvonalak nyíltak meg és értékes ásványlelőhelyek váltak elérhetővé az Északi-sarkvidéken, ami egyre élesedő nagyhatalmi versenyt eredményez a térségben.

A hidegháború idején az Egyesült Államok 17 katonai létesítményt tartott fenn Grönlandon, ahol több mint tízezer katona teljesített szolgálatot. Mára kizárólag a Pituffik űrbázis maradt aktív, mintegy 150 fős amerikai katonai kontingenssel.

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Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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