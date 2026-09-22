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Lavrov kifejtette, valójában mi áll az Európában Oroszorszságról terjedő „rémhírek” mögött
Globál

Lavrov kifejtette, valójában mi áll az Európában Oroszorszságról terjedő „rémhírek” mögött

Portfolio
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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a nemzetközi Dialogue on Fakes 4.0 fórumon mondta el, hogy pontosan mit lát az európai reakciók hátterében – számolt be a TASzSz.

Lavrov úgy véli, hogy a nyugati médiában megjelenő híresztelések alaptalanul állítják, hogy orosz drónok jelennek meg az egyes országokban, szerinte ez egy „információs játék” része. Szerinte ezek a hírek újabban visszatérő elemek lettek a nyugati médiában.  

Minden alkalommal kiderül, hogy vagy egyáltalán nem is drónról volt szó, hanem egy ukrán drónról, vagy egy olyan drónról, amelyet nem lehetett egyértelműen azonosítani Oroszországhoz tartozóként

– emelte ki.

Szerinte a részletek már senkit nem érdekelnek, valójában csak az első hírek a fontosak.

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Lavrov állításaival ellentétben több alkalommal is egyértelműen sikerült bizonyítani, hogy orosz eszközök hatoltak be európai országokba. A leglátványosabb esetet Moldova szolgáltatta, amikor az ország bekérette az orosz nagykövetet egy súlyos incidens miatt, a diplomata távozásánál pedig az épület lépcsőjére helyezték az egyértelműen orosz típusú Sahedet, mintegy tagadhatatlanul bizonyítva az eszköz jelenlétét az országban.

Az elmúlt időszakban több európai vezető és hírszerzés is felhívta a figyelmet, hogy Moszkva a választásokat követően arra készülhet, hogy a kontinens védelmi rendszerét – különös tekintettel a NATO 5. cikkelyére – tesztelje. Alexander Stubb finn elnök szerint ugyanakkor

ezzel éppen pánikot akar kelteni a Kreml ezért higgadtan kell reagálni az ilyen jellegű provokációkra.

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