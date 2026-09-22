Lement a választás: sokan a legrosszabbtól félnek Oroszországban

Hónapok óta kitartóan fennmaradt az a pletyka, hogy Moszkva mozgósítást rendelhet el, de a választásokat megvárják ezzel a döntéssel. A szeptember 18-20. közötti választás az Egységes Oroszország fölényes sikerét eredményezte, bár csak azokat a pártokat engedték elindulni, melyek támogatták a katonai beavatkozást Ukrajnában. Ennek fényében az eredmény kevésbé számít meglepetésnek. Az Egységes Oroszország „rekordgyőzelme” komoly félelmeket keltett azok körében, akik kritizálják Putyin háborúját.

A Kreml 2022 őszén egyszer már arra kényszerült, hogy 300 ezer embert mozgósítson, most az információk szerint a korábbiaknál is elkerülhetetlenebb helyzetben van az orosz vezetés.

A lapnak megszólaló aktivisták szerint eddig is alkalmaztak kényszerítő eszközöket a toborzás során, összesen 17 régióból számoltak be ilyen esetekről. Az eddigi gyakorlat arra támaszkodott, hogy egyre nagyobb összegeket ajánlanak azoknak, akik hajlandóak a frontra menni harcolni, de ez a motiváció már nem bizonyul elegendőnek. Arról is több információ jött, hogy a hatóságok a mozgósítástól való félelmet tudatosan használják, hogy ezzel bírjanak rá embereket az aláírásra. Visszatérő például, hogy azt állítják, aki még a mozgósítás kihirdetése előtt aláír, az jobban jár.

A megszólalók azt hangsúlyozzák, hogy Moszkva lényegében már mindent előkészített a második körös mozgósításhoz, különösen az elektronikus nyilvántartástól tartanak sokan. Ez egyben azt is jelenti, hogy az európai hadszíntértől távolabb eső régiókban

a nyár folyamán már megindult a kivándorlási hullám, sokan inkább a lakóhelyük elhagyásával kerülnék el Putyin mozgósítását.

Az előkészített rendszer arra is utal egyben, hogy most jóval célirányosabbak lesznek a hatóságok is, ami okot ad az óvatosságra. Akik távozni akarnak, de nem tudták elhagyni az országot valamilyen okból, azok is inkább néhány régióval odébb költöztek, hogy nehezebben bukkanjanak rájuk. A lap ugyanakkor kiemelte, hogy az egész döntés azon múlik, hogy Moszkva meddig képes elegendő embert toborozni a frontvonalra. Egymásnak ellentmondó állítások vannak erről, egyesek szerint még képesek elég embert a háborúba vinni, más állítások szerint már hónapok óta egyre rosszabb a helyzet az orosz hadseregben.

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