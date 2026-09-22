Lépett az Egyesült Államok: olyan fegyveres taktikát teszteltek, amivel bárhonnan lecsaphatnak

A próba során a drónt egy Multi-Mission Reconnaissance Craft-B típusú, többcélú felderítő hajóról indították a nyílt vízen, menet közben. A koncepció lényege, hogy a tengerészgyalogság ne csak szárazföldi támaszpontokról, hanem kisebb hajókról is képes legyen drónokat bevetni,

ami az ellenség számára lényegesen nehezebbé és kiszámíthatatlanabbá teszi az indítási pontok beazonosítását.

A tesztet a stratégiailag kiemelt jelentőségű első szigetlánc térségében végezték el, ahol az amerikai erők jelenleg is az elosztott hadműveleti koncepciójukat fejlesztik. A művelet időzítése nem véletlen, hiszen Kína továbbra is fokozott katonai jelenlétet és aktivitást mutat Tajvan, valamint a nyugat-csendes-óceáni régió körül.

A Neros Archer egy egyszer használatos drón, amelyet nem a visszatérésre, hanem célba csapódó, egyszeri bevetésekre terveztek.

A koncepció sikeres továbbfejlesztésével a kisebb hajók ideiglenes drónindító csomópontokká válhatnak, felderítő és taktikai csapásmérő feladatokat egyaránt ellátva. Ez különösen a széttagolt tengerészgyalogsági egységek számára nyújthat jelentős taktikai előnyt a vitatott felségvizeken, mivel a mozgékony indítóhelyek felderítése és megfigyelése rendkívül nehéz feladat elé állítja az ellenfelet.

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