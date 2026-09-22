Magas helyről jött a figyelmeztetés: egy dolgot nem szabad csinálni az oroszokkal szemben, mégis ezt látni

Az utóbbi napokban több vezető európai politikus is aggasztó kijelentéseket tett. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Moszkva "a következő hónapokban" drónokat vagy rakétákat indíthat az Ukrajnát támogató NATO-tagállamok területe ellen. A cseh biztonsági szolgálat vezetője pedig szintén hónapokban, nem pedig években mérte az orosz provokációk – akár korlátozott behatolások vagy álzászlós műveletek – lehetséges időtávját.

Stubb ezzel szemben mérsékletre szólított fel.

A Politicónak az ENSZ-közgyűlés margóján adott interjújában a finn elnök elismerte ugyan, hogy Európának fel kell készülnie az orosz hibrid és szabotázsakciók folytatódására, de óvott a túlreagálástól.

Meg kell értenünk, hogy Oroszország célja Európa destabilizálása és megfélemlítése. Valahányszor túlreagálunk egy hibrid támadást, az oroszok tulajdonképpen megnyerik az adott csatát

– fogalmazott Stubb, hozzátéve, hogy Moszkvának sem szándékában, sem kapacitásában nem áll teljes körű katonai eszkalációba bocsátkozni.

Stubb dicsérte Németország döntését, amellyel nyilvánosan Oroszországnak tulajdonította a lipcsei dróntámadási kísérletet. Úgy vélte, pontosan ezt kell tenni, rámutatni arra, hogy tudjuk, mit csinálnak, és megnevezni a következményeket. Ezzel szemben bírálta egyes titkosszolgálatok túlzó reakcióit, amelyek lényegében azzal riogatnak, hogy bármelyik ország az orosz invázió következő célpontjává válhat. "Erre nem látunk bizonyítékot" – mondta, megjegyezve, hogy bár Finnország rendelkezik a leghosszabb NATO–orosz határszakasszal, és észlelnek bizonyos aktivitást, közvetlen katonai fenyegetést jelenleg nem tapasztalnak.

A finn elnök óvatos optimizmussal tekintett Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök New York-i találkozójára is. Bár azonnali békemegállapodásra nem számított, meglátása szerint egy fekete-tengeri tűzszünet keretrendszere – például a gabonaexporthoz vagy az energiaszállításokhoz kapcsolódva – már komoly előrelépést jelentene. Stubb reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező hetekben folytatódhatnak a béketárgyalások, akár egy Putyin–Zelenszkij-találkozó formájában a decemberi miamii G20-csúcson.

Stubb ugyanakkor hűtötte azokat a várakozásokat, amelyek szerint ő lehetne Európa fő tárgyalója az Oroszországgal folytatandó béketárgyalásokon.

Nem hiszem, hogy Európának egyetlen képviselője lesz

– mondta, saját szerepét inkább háttérmunkásként jellemezve.

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