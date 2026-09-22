A legfrissebb összesítés szerint mintegy 10,58 milliárd dollárnyi összeggel tartoznak Ukrajnának a külföldi hadiipari beszállítók. Ebből nagyjából 1,7 milliárd dollár olyan, amit már kifizetett a védelmi minisztérium, de késve vagy sohasem szállították le a rendelésben szereplő tételeket. Kijev igyekszik a követeléseket akár bírósági úton is behajtani, de ezekben az elévülési idő egyre súlyosabb problémát jelent. A cikk egy szemléletes példát is bemutatott: szerinte a kormánynak nagyjából 22400 dollárra van szüksége egy per folytatásához, ennek hiányában elúszhat mintegy 403 millió dollárnyi összeg. Az nem derült ki, pontosan melyik céggel szemben áll fenn ez a követelés.

A nemzetközi viták finanszírozásának hiánya megfosztja Ukrajnát attól a lehetőségtől, hogy erőszakkal visszaszerezze ezeket a vagyontárgyakat

– emelte ki a pénzügyminisztérium.

A trendet jól szemlélteti, hogy évről évre növekednek a beszállítói tartozások. 2024-ben még nem érte el a le nem szállított rendelések értéke az 1 milliárd dollárt, 2025-ben már valamelyest túllépte, idén meg már a 2 milliárd dollárt kezdi közelíteni. Ezek az összegek különösen annak fényében aggasztóak, hogy

a költségvetés hiánya mintegy 27 milliárd dollárra emelkedett, ezért minden összegre szükség van Kijevben.

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