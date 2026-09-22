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Ősrégi fegyvereket kapartak elő az oroszok, egyetlen okból ez mégis hatalmas gond Kijevnek
Globál

Ősrégi fegyvereket kapartak elő az oroszok, egyetlen okból ez mégis hatalmas gond Kijevnek

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Oroszország jövőre akár 14 ezer darabot is legyárthat egy új, olcsó cirkálórakétából, amelyet Dan-T néven fejlesztenek. A fegyver tömeges bevetése újabb komoly terhet róhat Ukrajna légvédelmére - tudósított az EuroMaidan Press.

A Dan-T egy légi indítású, sugárhajtású rakéta, amely több száz kilométeres hatótávolságon önállóan repül el a célpontjáig. Ukrán források szerint az idei év végéig akár kétezer darabot is elkészíthetnek belőle, jövőre pedig drasztikusan, 14 ezerre tervezik felfuttatni a termelést. A fegyvert a beszámolók szerint ukrán városok ellen vetné be Moszkva.

A szakértők szerint nem az egyedi rakéták, hanem a tömeges alkalmazás jelent igazán nagy veszélyt.

A nagy sebességű és nagy hatótávolságú rakéták ezres nagyságrendű bevetése tovább terhelné Ukrajna légvédelmét, mivel a védőknek az amúgy is szűkös elfogórakétáikat újabb olcsó célpontokra kellene pazarolniuk – mindezt a már meglévő Gerany drónok, valamint a cirkáló- és ballisztikus rakéták elleni védekezés mellett.

A Dan-T eredete szokatlan, ugyanis elődje a Dan-M volt, egy sugárhajtású célrepülőgép, amelyet a Szokol tervezőiroda az 1990-es évek elején fejlesztett ki az amerikai Tomahawk cirkálórakéták imitálására a légvédelmi gyakorlatokon. A tervek szerint a mentőejtőernyőt eltávolítják a szerkezetből, robbanófejjel szerelik fel, és harci rakétaként alkalmazzák. Más új orosz cirkálórakétákhoz hasonlóan a Dan-T sem igényel operátori irányítást, hiszen műholdas és inerciális navigációval vezeti önmagát a célhoz.

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A Dan-T mellett egy másik olcsó cirkálórakéta, az S-8000 Banderol is aggodalomra ad okot.

Utóbbiból Oroszország már havi nyolcvanat gyárt, és a Kijev elleni legsúlyosabb csapások némelyikében is bevetette. A Dan-T rendkívül hasonlít a Banderolhoz, és mivel alacsonyabb a gyártási költsége, idővel akár ki is szoríthatja azt a kötelékből.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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