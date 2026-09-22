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Rendkívüli felvételek szivárogtak ki: új védelmi fegyverrel szerelték fel az európai nagyhatalom hadihajóját
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Rendkívüli felvételek szivárogtak ki: új védelmi fegyverrel szerelték fel az európai nagyhatalom hadihajóját

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A francia haditengerészet a Naval Group Rampart elnevezésű, többcélú moduláris indítórendszerével szerelte fel az egyik Mistral-osztályú helikopterhordozó partraszállító hajóját. Ez az első alkalom, hogy a rendszert nyilvánosan is dokumentálták egy francia hadihajó fedélzetén - jelentette az Army Recognition.

A WarshipCam X-fiókján szeptember 21-én közzétett felvételeken a Rampart indítórendszer a hajó elülső, jobb oldali szponzonján látható, miközben az egység Toulon partjainál gyakorlatozik. A telepítés a Rampart tengeri tesztfázisának része, ami illeszkedik a korábban ismertetett fejlesztési menetrendhez. 2026 júniusában a Mer et Marine szaklap arról számolt be, hogy az első francia hadihajóra történő telepítést őszre tervezik, a rendszer teljes körű próbáira pedig az októberi Wildfire drónelhárító gyakorlaton kerül majd sor egy Mistral-osztályú egység fedélzetén.

Az indítórendszer felvételeken látható elhelyezése összhangban van a korábbi integrációs tanulmányokkal, amelyek két Rampart indító felszerelését irányozták elő a Mistral-osztályon, egyet a hajóorr közelében a jobb oldalon, egy másikat pedig a tatnál, a bal oldalon. Ezek a pozíciók pontosan megegyeznek a hajókon jelenleg használt SIMBAD kis hatótávolságú légvédelmi rendszerek helyével.

A korábban Lanceur Modulaire Polyvalent (LMP) néven bemutatott rendszer architektúrája eltér a hagyományos pontvédelmi indítóberendezésekétől. A

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Rampart nem egyetlen rakéta- vagy lőszertípusra korlátozódik, hanem négy cserélhető lőszermodult használ,

amelyek a feladattól és a fenyegetési környezettől függően különböző hatóeszközökkel tölthetők fel. A Naval Group leírása szerint az indító oldal- és magassági irányban egyaránt forgatható, saját tűzvezetési számítógéppel rendelkezik, és képes önállóan, vagy akár a hajó harcvezetési rendszerébe integrálva is működni. A rendszer lőszerkapacitása mintegy 1000 kilogramm, az egyes modulok pedig körülbelül két méter hosszúak és 60 centiméter szélesek. A gyártó a kezdeti konfigurációban mintegy 8 kilométeres önvédelmi hatótávolságot jelöl meg, bár ez végső soron a beépített hatóeszköz típusától függ.

A rendszer telepítése jelentősen bővítheti a Mistral-osztály kis hatótávolságú védelmi képességeit a drónok, a gyors felszíni célpontok és egyéb közeli fenyegetések ellen.

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Címlapkép forrása: Rama via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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