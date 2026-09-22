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Sosem látott fegyvert tesztelt a szigetország az Egyesült Államokkal: önvezető tengeralattjáróról indítottak torpedót
Globál

Sosem látott fegyvert tesztelt a szigetország az Egyesült Államokkal: önvezető tengeralattjáróról indítottak torpedót

Portfolio
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Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok az AUKUS-szövetség keretében először hajtott végre nehéztorpedó-indítást egy személyzet nélküli víz alatti járműről. A próba során a brit fejlesztésű, XV Excalibur nevű kísérleti platformról lőttek ki egy amerikai–ausztrál közös fejlesztésű torpedót a brit felségvizeken - jelentette az Army Recognition.

A brit kormány 2026. szeptember 22-én jelentette be, hogy az előző héten sikeresen lebonyolított teszt volt az első közös brit–amerikai torpedóindítás egy személyzet nélküli víz alatti járműről.

A kísérlet bebizonyította, hogy a korábban kizárólag kutatási és felderítési célokra használt platform támadó fegyverzet hordozására és indítására is alkalmas.

A próba ezzel a felfegyverzett, személyzet nélküli műveletek irányába terjeszti ki az AUKUS víz alatti együttműködését.

Az XV Excalibur egy extra nagy méretű, személyzet nélküli víz alatti jármű (XLUUV), amelyet a plymouthi MSubs cég fejlesztett ki a CETUS-projekt keretében. A 12 méter hosszú, mintegy 19 tonna vízkiszorítású jármű ünnepélyes névadóját 2025 májusában tartották Devonportban. A Királyi Haditengerészet kísérleti platformként használja az eszközt, amelynek célja a víz alatti autonómia, a különleges hasznos terhek, valamint a személyzettel rendelkező és személyzet nélküli rendszerek együttműködési koncepcióinak tesztelése, vagyis nem egy hadrendbe állított harci tengeralattjáróról van szó.

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Noha London nem hozta nyilvánosságra a kilőtt torpedó pontos típusát, a rendelkezésre álló adatok alapján nagy valószínűséggel a Mk 48 Mod 7 CBASS (Common Broadband Advanced Sonar System) variánsról van szó. Ezt a típust az ausztrál Védelmi Tudományos és Technológiai Csoport az amerikai haditengerészettel közös kétoldalú programként tartja számon. A Mk 48-as torpedócsalád tengeralattjárók és felszíni hadihajók ellen egyaránt bevethető, akusztikus önirányítással és vezetékes irányítási lehetőséggel is rendelkezik.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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