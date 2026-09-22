Súlyos baleset egy európai támaszponton: teljesen megsemmisült az Egyesült Államok egyik F-16-osa

Lezuhant kedden az Egyesült Államok légierejének egyik F-16-os harci repülőgépe a németországi Spangdahlemben lévő amerikai katonai támaszponton.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományban lévő légibázis tájékoztatása szerint a pilóta biztonságosan katapultált, és jelenleg orvosi ellátásban részesül. Az 52. vadászrepülő-századhoz tartozó gép teljességgel megsemmisült, kiégett roncsai szétszóródtak a támaszponton.

Spangdahlemben egy körülbelül 20 repülőgépből álló F-16-os vadászrepülő-század állomásozik. A század, amely világszerte támogatja az amerikai légierő és a NATO bevetéseit, a repülőtér központi eleme. A legfrissebb adatok szerint a bázison körülbelül 5 ezer katonai és polgári alkalmazott dolgozik, illetve családtagjaik is ott élnek.

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