Súlyos baleset egy európai támaszponton: teljesen megsemmisült az Egyesült Államok egyik F-16-osa

A Rajna-vidék-Pfalz tartományban lévő légibázis tájékoztatása szerint a pilóta biztonságosan katapultált, és jelenleg orvosi ellátásban részesül. Az 52. vadászrepülő-századhoz tartozó gép teljességgel megsemmisült, kiégett roncsai szétszóródtak a támaszponton.
Spangdahlemben egy körülbelül 20 repülőgépből álló F-16-os vadászrepülő-század állomásozik. A század, amely világszerte támogatja az amerikai légierő és a NATO bevetéseit, a repülőtér központi eleme. A legfrissebb adatok szerint a bázison körülbelül 5 ezer katonai és polgári alkalmazott dolgozik, illetve családtagjaik is ott élnek.
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