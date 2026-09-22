Súlyos vita bukott ki Kijevből: valójában ebbe bukhatott bele Zelenszkij népszerű politikusa

2026 nyarán nagy vihart kavart, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lecserélte a kormányt, többek között a széles körben nagy népszerűségek örvendő Mihajlo Fedorovot is. A döntés elégedetlenséget szült az országban, többen már az államfő bukását jelezték előre, de végül több heti huzavonát követően a korábbi tárcavezető helyére sikerült megtalálni az utódot. A Fedorov azóta érzékelhetően jóval kritikusabb hangnemre váltott, és
elkezdte nyilvánosságra hozni azokat a belső vitákat is, melyek nézeteltéréseket okoztak Kijevben – és amelyek jó eséllyel hozzájárultak a kényszerű távozásához.
Az egyik feltárt részletben a vezérkar és a közötte lévő vitát mesélte el egy interjú során. Fedorov szerint komoly nézeteltéréshez vezetett, hogy állandóan megtagadta a 122 mm-es és a 152 mm-es tüzérségi lövedékre vonatkozó rendelési igényeket. Állítása szerint a katonai döntéshozók folyamatosan ezt az igényt adták le, miközben a raktárakban összesen 800 ezer darab állt ezekből. Éppen ezért megkérdőjelezte, hogy mi szükség van a további rendelésekre.
Azt is megjegyezte, hogy ő személyesen a páncélosok beszerzését sem támogatta, helyette inkább a pickupok vásárlása majd megerősítése mellett érvelt. Fedorov nem tűt el a közéletből, inkább úgy határozott, hogy nem politikai szereplőként igyekszik majd Ukrajna védelmének megerősítéséért dolgozni, például azzal, hogy többnemzeti közös projekteket vezet. Kritikaként felmerült, hogy esetleg kulcsfontosságú fejlesztési titkokat ad át más nemzeteknek. A volt ukrán védelmi miniszter korábban arról is beszélt, hogy ki kellene dolgozni a háború alatt a választáshoz szükséges terveket, de azt nem árulta el, hogy ő maga részt venne-e egy ilyenen.
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