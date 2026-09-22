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Tombolnak az oroszok: Amerika egyetlen lépéssel kiváltotta Moszkva haragját
Globál

Tombolnak az oroszok: Amerika egyetlen lépéssel kiváltotta Moszkva haragját

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A napokban tartják New Yorkban az ENSZ közgyűlését, Oroszországban pedig sorra nyilvánítják ki a vezető politikai szereplők az elégedetlenségüket egyetlen eset miatt.

Az Egyesült Államok visszautasította Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes vízumkérelmét a csúcstalálkozóra, az eset pedig nagy visszhangot kapott az orosz médiában. Az intézkedésről Kirill Logvinov, az orosz külügyminisztérium nemzetközi szervezetekért felelős osztályának igazgatója számolt be. A politikus vélhetően tagja lett volna a Szergej Lavrov külügyminiszter vezette delegációnak. Már az első kommentárban erőteljesen kritizálták a döntést Moszkvából, szerintük komolyan megsértették őket. Logvinov diszkriminációt emlegetett, és szerinte „elrugaszkodott” vízummegtagadási gyakorlatokat alkalmaznak ellenük.

Nem fogta vissza magát Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sem, aki szerint ez a téma a legmagasabb szintekig fog elérni, vélhetően Moszkva és Washington közötti megbeszéléseken is elő fog kerülni. Hozzátette, hogy

ezt az Oroszország elleni „barátságtalan fellépés” újabb példájaként lehet elkönyvelni, és az Egyesült Államok az ENSZ székhelyének fogadó országaként „megsérti a kötelességeit”.

Alimov vízumának megtagadása nem okozhatott meglepetést a Kremlnek, az Egyesült Államok ugyanígy járt el vele szemben 2026 májusában is, amikor az ENSZ BT ülésére szeretett volna nyugatra utazni, de ezt akkor megtagadták. Hivatalos indoklást akkor sem kapott. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a lépés nem gátolja meg az oroszokat abban, hogy részt vegyenek az üléseken, kizárólag a külügyminiszter-helyettes személyéről van szó.

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