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Történelmi lépés Ukrajnában: a világon először vetettek be levegőből indított szárazföldi robotokat
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Történelmi lépés Ukrajnában: a világon először vetettek be levegőből indított szárazföldi robotokat

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Ukrajna Harmadik Hadteste hajtotta végre a világ első olyan harctéri bevetését, amelynek során öngyilkos szárazföldi robotjárműveket juttattak az ellenséges vonalak mögé légi úton - közölte a Defence Express.

A hadtest tájékoztatása szerint az eljárást a támadó hadművelet második szakaszában alkalmazták. Andrij Bileckij dandártábornok, a Harmadik Hadtest parancsnoka kijelentette, hogy alakulata

a világon elsőként vetett be szárazföldi robotrendszereket légi úton történő szállítással.

A nehéz bombázódrónok több mint tíz kilométerre az orosz vonalak mögé juttatták el az öngyilkos, pilóta nélküli szárazföldi járműveket (UGV).

Az úgynevezett erszényes taktika – amelynek során egy pilóta nélküli rendszer szállít és indít útnak egy másik eszközt – nem teljesen előzmény nélküli, hiszen Ukrajna már 2025 augusztusában bemutatta a módszert, amikor egy nehéz drón egy ARK-1 típusú szárazföldi robotrendszert juttatott az orosz vonalak mögé. A Harmadik Hadtest szerint ugyanakkor a Vivaldi hadművelet során alkalmaztak először öngyilkos UGV-ket ilyen módon, tíz kilométernél is nagyobb távolságra.

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A hadtest közlése szerint a támadó műveletek során a drónok és a szárazföldi robotrendszerek a gyalogság előtt haladnak. A második fázisban az ukrán erők légvédelmi és elektronikai hadviselési eszközökkel nyomták el az orosz felderítő drónokat, megelőzve a támadási terv idő előtti lelepleződését. Ezzel egyidejűleg tüzérségi csapásokat és dróntámadásokat mértek az orosz parancsnoki posztokra, híradócsomópontokra, logisztikai létesítményekre, átkelőhelyekre és tartalékokra.

A nehéz drónok szállítóeszközként történő alkalmazása lehetővé teheti az ukrán erők számára a szárazföldi robotok célba juttatását gátló terepakadályok megkerülését. A módszernek ugyanakkor jelentős gyakorlati korlátai vannak. Viktor Pavlov, a Harmadik Rohamdandár szárazföldi robotrendszerekért felelős zászlóaljának tisztje korábban kifejtette, hogy a fő nehézséget a szállító drón teherbírása, valamint a szárazföldi robot biztonságos lerakása jelenti. A drónnak ugyanis meglehetősen alacsonyra kell ereszkednie az UGV kibocsátásához, ami a terepviszonyok miatt kockázatos, és a kommunikációt is zavarhatja. Pavlov emiatt a taktikát egyelőre inkább egyedi, mintsem rendszerszintű megoldásnak tartja, amely főként akkor hasznos, ha a robotnak folyókon, mocsarakon vagy sűrű erdőkön kell átjutnia.

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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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