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Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden
Globál

Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden

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Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt vezetője fedte fel a titkot, amely szerint Kijev 2022-ben felvázolta két ország összeolvadásának a tervét – írja a Gazeta. Oroszország 2022 februárjában nagyszabású katonai inváziót indított a szomszédos Ukrajna ellen, erre a lengyel politikus szerint meghökkentő tervet dolgoztak ki: egységes államot akartak létrehozni Lengyelországgal. Szerinte Kijevben az elsődleges cél, hogy a NATO tagjaivá váljanak. Az ukrán Fegyveres Erők Vezérkara friss jelentése szerint nagyon súlyos következményei voltak az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásoknak – közölte az RBK. A vezérkari jelentés szerint eddig az összes ilyen típusú létesítmény mintegy felének kellett leállítania a termelést, a teljes kapacitás 45 százaléka jelenleg üzemen kívül van. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Lement a választás: sokan a legrosszabbtól félnek Oroszországban

A Moscow Times jelentése szerint sokan tartanak attól Oroszországban, hogy az elnök, Vlagyimir Putyin pártjának fölényes sikerét hozó választás után drasztikus lépések jöhetnek.

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Lement a választás: sokan a legrosszabbtól félnek Oroszországban
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Magyarországon keresztül is áramlott az oroszok milliárdos fegyverpénze - Lelepleződött a titkos pénzcsatorna

A Financial Times egy, az A7 nevű fintech-cégből kiszivárgott hatalmas dokumentumgyűjtemény alapján leplezett le egy Kreml által támogatott, nagyszabású pénzmosó hálózatot. A rendszer a nyugati szankciók ellenére 6,9 milliárd dollárt futtatott át a nemzetközi bankrendszeren, többek között a Standard Chartered, a Citigroup és más nemzetközi nagybankok számláin keresztül. Egy magyarországi cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz - számolt be a Financial Times.

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Magyarországon keresztül is áramlott az oroszok milliárdos fegyverpénze - Lelepleződött a titkos pénzcsatorna
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Orosz drónjelentés

Összesen 297 ukrán drón lelövését jelentették az éjszaka folyamán, melyek orosz célpontok ellen indultak. Azt nem tisztázták, hogy pontosan mennyi volt az országra támadó ellenséges eszközök teljes száma, de több helyről is becsapódásokat jelentettek.

(MK.ru)

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New York felé Zelenszkij összefutott a CIA igazgatójával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenleg a világ pénzügyi központja felé tart, ahol hamarosan megrendezik az ENSZ éves közgyűlését. Miközben megálltak az írországi Shannon repülőtéren tankolni, John Ratcliffe, a CIA igazgatója is a helyszínen tartózkodott, ahol megbeszélést tartottak. Részleteket nem hoztak nyilvánosságra a találkozón elhangzottakról.

(Reuters)

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Ballisztikus rakétákkal támadtak több ukrán várost

Oroszország az éjszaka során újabb nagyszabású csapást indított Ukrajna több városa ellen, az első hírek szerint Dnyiprót, Pavlohradot és Kirvnij Rihet is ballisztikus rakétákkal találták el. Mindegy települést találat is érte, és a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy további műveletekre kell felkészülni.

(Ukrajinszka Pravda)

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Macron Trumppal beszélt az ukrajnai tűzszünetről

Emmanuel Macron francia elnök Donald Trump amerikai kollégájával egyeztetett az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban egy lehetséges részleges tűzszünetről, amely az energetikai szektort érintené.

Hosszas megbeszélést folytattunk Ukrajnáról és Oroszországról, arról, hogy gyorsabban és erőteljesebben kell segítenünk ukrán barátainkat elfogó repülőgépek tekintetében, mert ez a kulcskérdés védelmi szempontból

- jelentette ki a francia politikus.

A részleteket egyelőre egyik fél sem árulta el a nyilvánosság előtt.

(RBK Ukraine)

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Történelmi lépés Ukrajnában: a világon először vetettek be levegőből indított szárazföldi robotokat

Ukrajna Harmadik Hadteste hajtotta végre a világ első olyan harctéri bevetését, amelynek során öngyilkos szárazföldi robotjárműveket juttattak az ellenséges vonalak mögé légi úton - közölte a Defence Express.

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Történelmi lépés Ukrajnában: a világon először vetettek be levegőből indított szárazföldi robotokat
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Szamarában ért olajfinomítót csapás

A kedd hajnali információk szerint Oroszország szamarai Kujbisev Olajfinomítóját (KNPZ) érte csapás, az est után tűz ütött ki az üzemben. Ezt a helyi orosz források is elismerték, a lakosságot figyelmeztették a veszélyre. Egyelőre nem tudni, pontosan mekkora kár keletkezett az üzemben.

(RBK Ukraine)

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Magas helyről jött a figyelmeztetés: egy dolgot nem szabad csinálni az oroszokkal szemben, mégis ezt látni

Alexander Stubb finn elnök higgadtságra intette európai partnereit az orosz fenyegetéssel kapcsolatban, miközben más európai vezetők egyre hangosabban figyelmeztetnek Moszkva fokozódó hibrid hadviselésére, éppen ez az, amit az oroszok el akarnak érni - írta a Politico.

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Magas helyről jött a figyelmeztetés: egy dolgot nem szabad csinálni az oroszokkal szemben, mégis ezt látni
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Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak

Ukrajna meglepetésének adott hangot a magyar miniszterelnök szükségtelenül konfrontatív nyilatkozatai miatt, és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az "orbanizmus" jegyében zajló obstrukció jellemez.

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Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak
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Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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