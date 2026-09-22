Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden

Lement a választás: sokan a legrosszabbtól félnek Oroszországban
A Moscow Times jelentése szerint sokan tartanak attól Oroszországban, hogy az elnök, Vlagyimir Putyin pártjának fölényes sikerét hozó választás után drasztikus lépések jöhetnek.
Magyarországon keresztül is áramlott az oroszok milliárdos fegyverpénze - Lelepleződött a titkos pénzcsatorna
A Financial Times egy, az A7 nevű fintech-cégből kiszivárgott hatalmas dokumentumgyűjtemény alapján leplezett le egy Kreml által támogatott, nagyszabású pénzmosó hálózatot. A rendszer a nyugati szankciók ellenére 6,9 milliárd dollárt futtatott át a nemzetközi bankrendszeren, többek között a Standard Chartered, a Citigroup és más nemzetközi nagybankok számláin keresztül. Egy magyarországi cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz - számolt be a Financial Times.
Orosz drónjelentés
Összesen 297 ukrán drón lelövését jelentették az éjszaka folyamán, melyek orosz célpontok ellen indultak. Azt nem tisztázták, hogy pontosan mennyi volt az országra támadó ellenséges eszközök teljes száma, de több helyről is becsapódásokat jelentettek.
(MK.ru)
New York felé Zelenszkij összefutott a CIA igazgatójával
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenleg a világ pénzügyi központja felé tart, ahol hamarosan megrendezik az ENSZ éves közgyűlését. Miközben megálltak az írországi Shannon repülőtéren tankolni, John Ratcliffe, a CIA igazgatója is a helyszínen tartózkodott, ahol megbeszélést tartottak. Részleteket nem hoztak nyilvánosságra a találkozón elhangzottakról.
(Reuters)
Ballisztikus rakétákkal támadtak több ukrán várost
Oroszország az éjszaka során újabb nagyszabású csapást indított Ukrajna több városa ellen, az első hírek szerint Dnyiprót, Pavlohradot és Kirvnij Rihet is ballisztikus rakétákkal találták el. Mindegy települést találat is érte, és a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy további műveletekre kell felkészülni.
Macron Trumppal beszélt az ukrajnai tűzszünetről
Emmanuel Macron francia elnök Donald Trump amerikai kollégájával egyeztetett az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban egy lehetséges részleges tűzszünetről, amely az energetikai szektort érintené.
Hosszas megbeszélést folytattunk Ukrajnáról és Oroszországról, arról, hogy gyorsabban és erőteljesebben kell segítenünk ukrán barátainkat elfogó repülőgépek tekintetében, mert ez a kulcskérdés védelmi szempontból
- jelentette ki a francia politikus.
A részleteket egyelőre egyik fél sem árulta el a nyilvánosság előtt.
Történelmi lépés Ukrajnában: a világon először vetettek be levegőből indított szárazföldi robotokat
Ukrajna Harmadik Hadteste hajtotta végre a világ első olyan harctéri bevetését, amelynek során öngyilkos szárazföldi robotjárműveket juttattak az ellenséges vonalak mögé légi úton - közölte a Defence Express.
Szamarában ért olajfinomítót csapás
A kedd hajnali információk szerint Oroszország szamarai Kujbisev Olajfinomítóját (KNPZ) érte csapás, az est után tűz ütött ki az üzemben. Ezt a helyi orosz források is elismerték, a lakosságot figyelmeztették a veszélyre. Egyelőre nem tudni, pontosan mekkora kár keletkezett az üzemben.
Magas helyről jött a figyelmeztetés: egy dolgot nem szabad csinálni az oroszokkal szemben, mégis ezt látni
Alexander Stubb finn elnök higgadtságra intette európai partnereit az orosz fenyegetéssel kapcsolatban, miközben más európai vezetők egyre hangosabban figyelmeztetnek Moszkva fokozódó hibrid hadviselésére, éppen ez az, amit az oroszok el akarnak érni - írta a Politico.
Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak
Ukrajna meglepetésének adott hangot a magyar miniszterelnök szükségtelenül konfrontatív nyilatkozatai miatt, és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen bírálta a budapesti politika irányvonalát, amelyet Kijev hivatalos reagálása szerint továbbra is az "orbanizmus" jegyében zajló obstrukció jellemez.
Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Történelmi lépés Ukrajnában: a világon először vetettek be levegőből indított szárazföldi robotokat
Kijátszották az orosz védelmet.
Mi legyen a felesleges napenergiával? Egy szokatlan megoldást tesztelnek Magyarországon
Új fejezet nyílhat az energiatárolásban.
Félelmetes fegyverekkel szerelik fel a lopakodó bombázókat Amerikában: utolsó szakaszába lépett a B61-13 nukleáris fegyver fejlesztése
Azt is tudni, mennyi készül ezekből.
Magas helyről jött a figyelmeztetés: egy dolgot nem szabad csinálni az oroszokkal szemben, mégis ezt látni
Máshogy kell értékelni Moszkva lépéseit.
Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről és a legfőbb ügyészről, újabb korrupciógyanús eljárás indult
Ma is felszólal a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök.
Ez a technológia mentette meg a magyar áramellátást, de most komoly figyelmeztetés érkezett
A céges napelemek viszont csúcsot dönthetnek.
Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak
Több dolgot is sérelmezett az ukrán külügy.
Módosítják a szerződéseket: hatalmas összeget költ a kormány két hazai autópályára
2037-ig szóló tervről döntött a kormány.
Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? A számok valami egészen mást mutatnak
Az elmúlt években arról szóltak a hírek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánk. Mostanra azonban szintlépés történt, ugyanis több kutató szerint az AI fejlődése már az emberis
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?