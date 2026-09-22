Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden

Emmanuel Macron francia elnök Donald Trump amerikai kollégájával egyeztetett az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban egy lehetséges részleges tűzszünetről, amely az energetikai szektort érintené.

Hosszas megbeszélést folytattunk Ukrajnáról és Oroszországról, arról, hogy gyorsabban és erőteljesebben kell segítenünk ukrán barátainkat elfogó repülőgépek tekintetében, mert ez a kulcskérdés védelmi szempontból

- jelentette ki a francia politikus.

A részleteket egyelőre egyik fél sem árulta el a nyilvánosság előtt.

(RBK Ukraine)