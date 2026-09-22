Váratlan fordulat: különleges tűzszünet jöhet Oroszország és Ukrajna között

Az energetikai infrastruktúrára kiterjedő orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről fog tárgyalni Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel keddi találkozójukon New Yorkban - közölte Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában.

"Úgy véljük, ez nagyszerű ötlet, egy, az energetikai infrastruktúrára kiterjedő tűzszünet,

amelyben (...) nem támadják sem Ukrajna infrastruktúráját, sem pedig Oroszország energiaellátását. Ez egy ideális kimenetel

- mondta a Fox & Friends című műsorban.

Rubio problémás ügynek nevezte azt, hogy Ukrajna az Egyesült Államokhoz köthető hajókat és olajszállítmányokat támadott meg, "feltehetőleg nem szándékosan". "Ezt meg kell vitatni, nem engedhetjük" - tette hozzá.

Kiszivárgott információk szerint egyébként Washington az olajár emelkedésétől tartva már jóval az ukrán dróntámadások elharapózása előtt felszólította Kijevet arra, hogy hagyják békén az orosz energetikai infrastruktúrát.

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