Visszaszólt Magyar Péter az ukránoknak: focis hasonlattal szúrt oda Kijevnek a miniszterelnök

Nagyon úgy néz ki, hogy Ukrajna egy kicsit előrerohant a Budapest-Kijev közti diplomáciai kapcsolatok tervezésében: X-kommentben tette helyre az ukrán külügyminisztert Magyar Péter miniszterelnök, miután az ukrán vezető a Tisza-kormányt bírálta.

Tegnap hosszas kommentben bírálta Andrij Szibiha a Tisza-kormányt, miután Magyar Péter miniszterelnök elutasította, hogy a MOL ukrán üzemanyag-tározót építsen Magyarország területén. Az ukrán vezető orbánizmust és elszigetelés-politikát emlegetett, a kommentárról részletesen itt írtunk:

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Magyar Péter miniszterelnök az éjjel angol nyelven reagált Szibiha kritikájára.

Segítek önnek. Azt állítja, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek (kárpáti integráció), anélkül, hogy erről konzultációt folytattunk volna vagy beleegyezésünket adtuk volna, ez teljesen elfogadhatatlan. Mondok önnek egy példát: szia, alapítottunk egy focicsapatot a szomszéd faluban. Nem ismerjük egymást, de te is a tagja vagy, te hozod a labdát”

– írta a miniszterelnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten jelentette be, hogy Magyarország részvételével elindítják a „Kárpáti Nyolcak” együttműködést a régió országainak kereskedelmi, diplomáciai és gazdasági kapcsolatának megerősítésére. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a parlament előtt nyíltan kimondta, hogy Magyarország nem csatlakozik a kezdeményezéshez és elutasította a MOL és a Naftogaz hétvégén bejelentett együttműködését, mely alapján ukrán üzemanyag-tározót létesítettek volna Magyarországon.

Nagyon úgy fest, hogy Ukrajna egy kicsit tovább gondolkodott a magyar-ukrán kapcsolatok fejlesztéséről, mint az indokolt lett volna: a két ország az orbáni kvázi-ellenséges viszonyból előrelépett, de jól láthatóan ez nem jelenti azt, hogy innentől minden területen automatikusan együtt fogunk működni Kijevvel.



Elképzelhető, hogy a miniszterelnök nemzetbiztonsági aggályok miatt lépett vissza ezektől a projektektől: az elmúlt hónapokban több EU-ban működő, Ukrajnához köthető energetikai létesítmény, reptéri szállítmány vagy fegyvergyár is (orosz?) szabotázs célpontja lett. Ezt Magyar Péter nyíltan nem deklarálta.



Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi