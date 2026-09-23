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Akcióba lendültek a NATO vadászgépei, Dobropillja védelme bármikor összeomolhat - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
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Akcióba lendültek a NATO vadászgépei, Dobropillja védelme bármikor összeomolhat - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Portfolio
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Több diplomáciai csörte is zajlott Ukrajna és Magyarország közt az elmúlt napokban, főleg a Kárpáti Nyolcak nevű társulás és a Naftogaz üzemanyag-tárolója miatt. A két ország vezetői nyilvános platformon szócsatáznak. Közben folytatódnak a harcok Donyeckben: Dobropillja orosz bekerítés szélén áll, ezt a várost használták hídfőállásnak az ukrán erők a pokrovszki harcokban. Tegnap felszólította Donald Trump elnök Putyint arra, hogy fejezze be a háborút. A nap folyamán többször is riasztották a NATO légvédelmi erőit - Lengyelország légterét meg is sértette egy orosz Mi-8-as helikopter. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború fejleményeivel.
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Incidens történt: vadászgépeket küldött a NATO egy orosz Mi-8-asra - Megsértette Moszkva a légteret

Egy Mi-8 típusú orosz katonai helikopter szerdán rövid időre berepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak a lengyel vadászrepülőgépek - közölte a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.

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Incidens történt: vadászgépeket küldött a NATO egy orosz Mi-8-asra - Megsértette Moszkva a légteret
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Riadót fújt a NATO: két ország vadászgépei is akcióba lendültek - Orosz légtérsértőket kerestek

Potenciális orosz légtérsértés miatt riasztották az éjjel a román és a lengyel légierőt is - írta meg az ABC News.

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Riadót fújt a NATO: két ország vadászgépei is akcióba lendültek - Orosz légtérsértőket kerestek
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Ukrajna teljesen kiakadt az EU döntésén: egyszerűen érthetetlen, amit Brüsszel tett

Ukrajna élesen bírálta az Európai Unió döntését, amellyel levette Aliser Uszmanov és Mihail Fridman orosz üzletembereket a közös szankciós listáról - számolt be az UNN.

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Ukrajna teljesen kiakadt az EU döntésén: egyszerűen érthetetlen, amit Brüsszel tett
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Megjött a jelentés a ma reggeli, Kijev elleni támadásról

25 ember megsérült és ketten meghaltak a mai, Kijev elleni orosz támadás miatt - közölte Vitalij Klicskó, a város polgármestere.

Az orosz haderő többek közt raktárakat, benzinkutakat és egy kiskereskedelmi üzletet robbantott fel.

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Gigantikus felhőkarcolót épít Oroszország szomszédjába Donald Trump családja

A Trump család és üzleti köre ingatlan-, bányászati és közlekedési projekteket készít elő a volt szovjet érdekszférában– derül ki a Bloomberg beszámolójából. Az elnök családja többek közt egy 280 méter magas Trump-tornyot is építene Grúzia fővárosában.

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Gigantikus felhőkarcolót épít Oroszország szomszédjába Donald Trump családja
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Küszöbön a történelmi találkozó? Putyin készen áll a tárgyalásra Trumppal

Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.

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Küszöbön a történelmi találkozó? Putyin készen áll a tárgyalásra Trumppal
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Két település elfoglalását jelentették az oroszok

Elfoglalta Krasznij Jar és Potihonove települést Harkiv megyében az orosz hadsereg, miközben szorosabbra vonta az ostromgyűrűt a régióban bekerített ukrán erők körül - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

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Felrobbantották az oroszok a JYSK egyik üzletét

Dróntámadás ért egy JYSK üzletet Ukrajna Zaporizzsja megyéjében, egyre inkább úgy fest, hogy az orosz erők célzottan támadják a bútoráruházlánc épületeit – írja az ukrán RBK.

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Felrobbantották az oroszok a JYSK egyik üzletét
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Megjött a hivatalos jelentés Moszkvából

Csoportos csapás mért az orosz hadsereg ukrán hadiüzemekre, az üzemanyag- és energiaipari komplexum vállalataira, logisztikai központokra, valamint hajókra az éjjel - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a támadás célpontja Kijevben egy dróngyártásához szükséges anyagokat tároló raktár, a Kijev megyei Visnyevében a Tukansz vállalat drónalkatrészgyára, Odesszában három logisztikai központ, az Odessza megyei Mirnében egy drónalkatrészraktár, a Fekete-tengeren pedig egy Odesszába tartó, katonai rakományt szállító hajó volt.

A tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 514 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

(MTI)

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Odesszát is támadás érte

Orosz drónok romboltak reggel Odesszában: egy raktár és egy külföldi zászló alatt hajózó hajó felrobbant. A hajó kapitánya meghalt.

(UP)

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Rászólt Brüsszel Ukrajnára: Zelenszkijnek cselekednie kell, ha több pénzt szeretnének

Feszült hangulatú megbeszélést folytatott Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij New Yorkban, az európai vezető állítólag a korrupció-ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását - tudta meg a Bloomberg.

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Rászólt Brüsszel Ukrajnára: Zelenszkijnek cselekednie kell, ha több pénzt szeretnének
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Orosz gép szállt le New Yorkban: elmondta a Kreml, mi a pontos feladata

Megérkezett New Yorkba Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kormánygépe, a diplomata első és legfontosabb feladata az lesz, hogy tárgyaljon ma reggel Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – ismertette Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

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Orosz gép szállt le New Yorkban: elmondta a Kreml, mi a pontos feladata
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Megjött az ukrán légvédelmi jelentés

161 drónt és Banderol-rakétát indított Ukrajna ellen az orosz haderő az éjjel, a légvédelem ebből 121-et tudott elfogni - olvasható az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentésében.

Az orosz haderő az ukránok szerint egy átfogó téli hadjáratra tartalékol.

(UNN)

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New Yorkba érkezett Szergej Lavrov

Az orosz külügyminiszter az ENSZ közgyűlésére érkezett meg, a mai nap folyamán várhatóan találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.

Előrelépés továbbra sem várható.

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Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brit miniszterelnökkel folytatott tárgyalásán közölte, hogy a hírszerzési adatok szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

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Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat
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Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”

Szégyenteljesnek és indokolatlannak nevezte Ukrajna külügyminisztere azt, hogy az Európai Unió eltávolított két orosz oligarchát a szankciós listájáról.

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Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”
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Kijevet bombázzák az oroszok

Nagyon úgy fest, hogy az ukrán fővárost kifejezetten súlyos támadás érte: a vasúti forgalmat felfüggesztették, a település több ponton is lángokba borult.

Később várható részletes jelentés az okozott károkról.

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Mérgesedik a magyar-ukrán viszony, Dobropillja végveszélybe került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Danyil Nikolaenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

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