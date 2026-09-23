Akcióba lendültek a NATO vadászgépei, Dobropillja védelme bármikor összeomolhat - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Incidens történt: vadászgépeket küldött a NATO egy orosz Mi-8-asra - Megsértette Moszkva a légteret
Egy Mi-8 típusú orosz katonai helikopter szerdán rövid időre berepült a lengyel légtérbe, emiatt felszálltak a lengyel vadászrepülőgépek - közölte a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.
Riadót fújt a NATO: két ország vadászgépei is akcióba lendültek - Orosz légtérsértőket kerestek
Potenciális orosz légtérsértés miatt riasztották az éjjel a román és a lengyel légierőt is - írta meg az ABC News.
Ukrajna teljesen kiakadt az EU döntésén: egyszerűen érthetetlen, amit Brüsszel tett
Ukrajna élesen bírálta az Európai Unió döntését, amellyel levette Aliser Uszmanov és Mihail Fridman orosz üzletembereket a közös szankciós listáról - számolt be az UNN.
Megjött a jelentés a ma reggeli, Kijev elleni támadásról
25 ember megsérült és ketten meghaltak a mai, Kijev elleni orosz támadás miatt - közölte Vitalij Klicskó, a város polgármestere.
Az orosz haderő többek közt raktárakat, benzinkutakat és egy kiskereskedelmi üzletet robbantott fel.
Gigantikus felhőkarcolót épít Oroszország szomszédjába Donald Trump családja
A Trump család és üzleti köre ingatlan-, bányászati és közlekedési projekteket készít elő a volt szovjet érdekszférában– derül ki a Bloomberg beszámolójából. Az elnök családja többek közt egy 280 méter magas Trump-tornyot is építene Grúzia fővárosában.
Küszöbön a történelmi találkozó? Putyin készen áll a tárgyalásra Trumppal
Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján.
Két település elfoglalását jelentették az oroszok
Elfoglalta Krasznij Jar és Potihonove települést Harkiv megyében az orosz hadsereg, miközben szorosabbra vonta az ostromgyűrűt a régióban bekerített ukrán erők körül - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
Felrobbantották az oroszok a JYSK egyik üzletét
Dróntámadás ért egy JYSK üzletet Ukrajna Zaporizzsja megyéjében, egyre inkább úgy fest, hogy az orosz erők célzottan támadják a bútoráruházlánc épületeit – írja az ukrán RBK.
Megjött a hivatalos jelentés Moszkvából
Csoportos csapás mért az orosz hadsereg ukrán hadiüzemekre, az üzemanyag- és energiaipari komplexum vállalataira, logisztikai központokra, valamint hajókra az éjjel - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint a támadás célpontja Kijevben egy dróngyártásához szükséges anyagokat tároló raktár, a Kijev megyei Visnyevében a Tukansz vállalat drónalkatrészgyára, Odesszában három logisztikai központ, az Odessza megyei Mirnében egy drónalkatrészraktár, a Fekete-tengeren pedig egy Odesszába tartó, katonai rakományt szállító hajó volt.
A tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 514 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.
(MTI)
Odesszát is támadás érte
Orosz drónok romboltak reggel Odesszában: egy raktár és egy külföldi zászló alatt hajózó hajó felrobbant. A hajó kapitánya meghalt.
(UP)
Rászólt Brüsszel Ukrajnára: Zelenszkijnek cselekednie kell, ha több pénzt szeretnének
Feszült hangulatú megbeszélést folytatott Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij New Yorkban, az európai vezető állítólag a korrupció-ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását - tudta meg a Bloomberg.
Orosz gép szállt le New Yorkban: elmondta a Kreml, mi a pontos feladata
Megérkezett New Yorkba Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kormánygépe, a diplomata első és legfontosabb feladata az lesz, hogy tárgyaljon ma reggel Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel – ismertette Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Megjött az ukrán légvédelmi jelentés
161 drónt és Banderol-rakétát indított Ukrajna ellen az orosz haderő az éjjel, a légvédelem ebből 121-et tudott elfogni - olvasható az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentésében.
Az orosz haderő az ukránok szerint egy átfogó téli hadjáratra tartalékol.
(UNN)
New Yorkba érkezett Szergej Lavrov
Az orosz külügyminiszter az ENSZ közgyűlésére érkezett meg, a mai nap folyamán várhatóan találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.
Előrelépés továbbra sem várható.
Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brit miniszterelnökkel folytatott tárgyalásán közölte, hogy a hírszerzési adatok szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen - számolt be az Ukrajinszka Pravda.
Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”
Szégyenteljesnek és indokolatlannak nevezte Ukrajna külügyminisztere azt, hogy az Európai Unió eltávolított két orosz oligarchát a szankciós listájáról.
Kijevet bombázzák az oroszok
Nagyon úgy fest, hogy az ukrán fővárost kifejezetten súlyos támadás érte: a vasúti forgalmat felfüggesztették, a település több ponton is lángokba borult.
Később várható részletes jelentés az okozott károkról.
Mérgesedik a magyar-ukrán viszony, Dobropillja végveszélybe került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Danyil Nikolaenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
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Incidens történt: vadászgépeket küldött a NATO egy orosz Mi-8-asra - Megsértette Moszkva a légteret
A NATO-erők szerint szándékos volt, amit az oroszok tettek.
Riadót fújt a NATO: két ország vadászgépei is akcióba lendültek - Orosz légtérsértőket kerestek
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