Akcióba lendültek a NATO vadászgépei, Dobropillja védelme bármikor összeomolhat - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Csoportos csapás mért az orosz hadsereg ukrán hadiüzemekre, az üzemanyag- és energiaipari komplexum vállalataira, logisztikai központokra, valamint hajókra az éjjel - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a támadás célpontja Kijevben egy dróngyártásához szükséges anyagokat tároló raktár, a Kijev megyei Visnyevében a Tukansz vállalat drónalkatrészgyára, Odesszában három logisztikai központ, az Odessza megyei Mirnében egy drónalkatrészraktár, a Fekete-tengeren pedig egy Odesszába tartó, katonai rakományt szállító hajó volt.

A tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 514 ukrán repülőgéptípusú drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

(MTI)