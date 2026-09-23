Bejelentették: Trump erőd névre hallgat majd a NATO első védvonala Európában

A lengyel államfő szerint a döntés már csak idő kérdése, és szeretné, ha a bázis még Donald Trump elnöki mandátumának 2029-es lejárta előtt elkészülne.

Amikor a munkát mindkét kormány befejezi, úgy gondolom, Trump elnök személyesen is részt vehet a Fort Trump megnyitóünnepségén"

– fogalmazott Nawrocki.

Az állandó amerikai bázis gondolatát először Nawrocki elődje, Andrzej Duda vetette fel 2018-ban, ám a terv akkor nem valósult meg. Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta Varsó megkétszerezte erőfeszítéseit az amerikai katonai jelenlét biztosítása érdekében. Trump a közelmúltban jelentős előrelépésről számolt be a Varsóval folytatott tárgyalásokon, és jelezte, hogy a bázis helyszínét nagyon hamar bejelenthetik. Idén szeptemberben amerikai kormányzati képviselők már Lengyelországban jártak, hogy megvizsgálják a lehetséges helyszíneket.

A tárgyalások közben Európa egyre inkább attól tart, hogy Washington csökkenteni kívánja a kontinensen lévő katonai jelenlétét.

Nawrocki kijelentette, hogy Lengyelország, ahol jelenleg mintegy tízezer amerikai katona tartózkodik rotációs alapon, kész befogadni a Németországból esetlegesen kivont egységek egy részét is.

A hibrid háború epicentrumában vagyunk. Az orosz provokációk egyrészt a jövőbeli hadszínteret formálják, másrészt a NATO ellenálló képességét tesztelik. A helyzet kétségkívül súlyos"

– hangsúlyozta a lengyel elnök, aki szoros kapcsolatot épített ki Trumppal, miután az amerikai elnök nyíltan támogatta őt a 2025-ös lengyel elnökválasztási kampányban.

Lengyelország a NATO egyik legtöbbet védelmére költő tagállama, és évek óta szorgalmazza az amerikai katonai jelenlét bővítését. Trump májusban további ötezer katona Lengyelországba küldését jelentette be. Nawrocki ugyanakkor elismerte, hogy még adminisztratív és pénzügyi kérdéseket kell rendezni. A védelmi kiadások fokozása közben a lengyel költségvetés komoly nyomás alá került: az ország 2027-re a GDP 7,1 százalékának megfelelő költségvetési hiányt tervez, ami az Európai Unió egyik legmagasabb értéke.

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