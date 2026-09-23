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Diszkrét béketárgyalást folytatott Amerika és Irán: három órán keresztül egyeztettek - Hamarosan jöhet a folytatás
Globál

Diszkrét béketárgyalást folytatott Amerika és Irán: három órán keresztül egyeztettek - Hamarosan jöhet a folytatás

Portfolio
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Donald Trump elnök bejelentette, hogy megbízottai közvetítőkön keresztül háromórás tárgyalást folytattak az iráni delegációval az ENSZ-közgyűlés margóján, és megállapodtak a tárgyalás folytatásáról is - számolt be a Times of Israel.

Trump az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélésén árulta el az újságíróknak, hogy

Steve Witkoff és Jared Kushner iráni diplomatákkal találkozott

Nagyon jól ment"

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az iráni küldöttek "nem a legmagasabb szintet képviselik, de ez is haladás".

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Witkoff később pontosított, hogy nem közvetlen tárgyalásról volt szó, hanem közvetítők segítségével zajló, úgynevezett ingadiplomáciáról, amelyet "konstruktívnak és ígéretesnek" nevezett.

Az iráni állami média is megerősítette az egyeztetéseket. A tudósítások szerint Abbász Aragcsi külügyminiszter közölte Witkoff-fal Teherán feltételeit a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros újbóli megnyitásához,

így az amerikai tengeri blokád azonnali feloldását, a befagyasztott iráni vagyon haladéktalan felszabadítását, valamint a háború beszüntetését követelték Washingtontól.

Marco Rubio külügyminiszter korábban az NBC-nek nyilatkozva jelezte, hogy Trump nyitott lenne egy személyes találkozóra Maszúd Pezeskián iráni elnökkel is, aki szintén felszólalt az ENSZ-közgyűlésen. Trump megismételte meggyőződését, hogy a félidős választásokig, de akár már előtte megállapodás születhet Iránnal.

Azt halljuk mindenkitől, hogy nagy a lendület egy alku felé"

– mondta, miközben ismét megemlítette az iráni Pickaxe-hegy nukleáris létesítményének esetleges bombázását, bár hozzátette, hogy egyelőre nem látnak ott különösebb aktivitást.

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Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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