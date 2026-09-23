Diszkrét béketárgyalást folytatott Amerika és Irán: három órán keresztül egyeztettek - Hamarosan jöhet a folytatás

Trump az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélésén árulta el az újságíróknak, hogy

Steve Witkoff és Jared Kushner iráni diplomatákkal találkozott

Nagyon jól ment"

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az iráni küldöttek "nem a legmagasabb szintet képviselik, de ez is haladás".

Witkoff később pontosított, hogy nem közvetlen tárgyalásról volt szó, hanem közvetítők segítségével zajló, úgynevezett ingadiplomáciáról, amelyet "konstruktívnak és ígéretesnek" nevezett.

Az iráni állami média is megerősítette az egyeztetéseket. A tudósítások szerint Abbász Aragcsi külügyminiszter közölte Witkoff-fal Teherán feltételeit a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros újbóli megnyitásához,

így az amerikai tengeri blokád azonnali feloldását, a befagyasztott iráni vagyon haladéktalan felszabadítását, valamint a háború beszüntetését követelték Washingtontól.

Marco Rubio külügyminiszter korábban az NBC-nek nyilatkozva jelezte, hogy Trump nyitott lenne egy személyes találkozóra Maszúd Pezeskián iráni elnökkel is, aki szintén felszólalt az ENSZ-közgyűlésen. Trump megismételte meggyőződését, hogy a félidős választásokig, de akár már előtte megállapodás születhet Iránnal.

Azt halljuk mindenkitől, hogy nagy a lendület egy alku felé"

– mondta, miközben ismét megemlítette az iráni Pickaxe-hegy nukleáris létesítményének esetleges bombázását, bár hozzátette, hogy egyelőre nem látnak ott különösebb aktivitást.

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