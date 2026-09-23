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Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat
Globál

Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brit miniszterelnökkel folytatott tárgyalásán közölte, hogy a hírszerzési adatok szerint Oroszország újabb nagyszabású támadásra készül Ukrajna ellen - számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Az ukrán államfő az Andy Burnham brit kormányfővel folytatott egyeztetést követően a közösségi oldalán számolt be arról, hogy részletesen áttekintették a biztonsági kérdéseket, a lakosság védelmét, a télre való felkészülést, valamint a rendelkezésre álló diplomáciai lehetőségeket. Az elnök hozzátette, folyamatosan egyeztet a nemzetközi partnerekkel az ukrán légvédelem megerősítéséhez szükséges további eszközök beszerzéséről.

Zelenszkij határozottan leszögezte, hogy

amíg az ukrán lakosság nap mint nap rakéta- és dróncsapások fenyegetésében él, a szankciók feloldása vagy enyhítése nem kerülhet napirendre.

Az Egyesült Királyság a tél beállta előtt 100 millió font, vagyis mintegy 116 millió euró értékben biztosít légvédelmi eszközöket Ukrajnának, köztük Patriot rakétákat, amelyeket a PURL-mechanizmuson keresztül juttatnak el az országba. Zelenszkij korábban arról is beszámolt, hogy Donald Trump amerikai elnök támogatóan viszonyul a Patriot rakéták ukrajnai gyártásához szükséges licencjogok megadásához.

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Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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