Elmondta Zelenszkij, mi kell ahhoz, hogy a Nyugat feloldhassa az Oroszország elleni szankciókat

Az ukrán államfő az Andy Burnham brit kormányfővel folytatott egyeztetést követően a közösségi oldalán számolt be arról, hogy részletesen áttekintették a biztonsági kérdéseket, a lakosság védelmét, a télre való felkészülést, valamint a rendelkezésre álló diplomáciai lehetőségeket. Az elnök hozzátette, folyamatosan egyeztet a nemzetközi partnerekkel az ukrán légvédelem megerősítéséhez szükséges további eszközök beszerzéséről.

Zelenszkij határozottan leszögezte, hogy

amíg az ukrán lakosság nap mint nap rakéta- és dróncsapások fenyegetésében él, a szankciók feloldása vagy enyhítése nem kerülhet napirendre.

Az Egyesült Királyság a tél beállta előtt 100 millió font, vagyis mintegy 116 millió euró értékben biztosít légvédelmi eszközöket Ukrajnának, köztük Patriot rakétákat, amelyeket a PURL-mechanizmuson keresztül juttatnak el az országba. Zelenszkij korábban arról is beszámolt, hogy Donald Trump amerikai elnök támogatóan viszonyul a Patriot rakéták ukrajnai gyártásához szükséges licencjogok megadásához.

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